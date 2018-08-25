В Болгарії перекинувся автобус з пасажирами: багато загиблих, є постраждалі

В Болгарії автобус з пасажирами потрапив в аварію. В результаті ДТП щонайменше 15 людей загинули, ще 27 осіб отримали травми, деякі з потерпілих перебувають у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє БГНЕС з посиланням на дані лікарів швидкої допомоги.

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За попередніми даними, автобус перевозив туристів. Повідомляється, що автобус з пасажирами, що прямував в Софію, перекинувся в районі Іскирської ущелини, в двох кілометрах від міста Своге. ДТП сталася приблизно о 17:10 за місцевим часом. Рух в районі аварії закрито, на місці працюють рятувальні служби.

За свідченнями очевидців, всього в автобусі було приблизно 50 пасажирів, імовірно, туристів. Болгарський телеканал NOVA повідомляє, що в автобусі були пасажири, які їхали з екскурсії в монастир Семи престолів, який розташовується недалеко від міста Своге. Про причини, які могли призвести до події, поки офіційних даних немає. У повідомленні МВС країни лише сказано, що автобус з невстановленої причини з'їхав з дороги і впав у яр.

Болгарський портал Vesti.bg повідомляє, що в районі, де сталася аварія, був сильний дощ з вітром, через що видимість на дорозі була вкрай низькою. Автобус протаранив чотири автомобілі на своєму шляху, після чого перекинувся в яр. Також повідомляється, що післа падіння автобус загорівся.

Міністр охорони здоров'я країни Кіріл Ананієв, який побував в одній з лікарень, куди доставили поранених, описав ситуацію як "надзвичайно важку". Він уточнив, що 13 людей загинули на місці, двоє – по дорозі в лікарню.

Нагадаємо, Україна і Болгарія домовилися про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і болгарським містом Варна через територію Румунії.