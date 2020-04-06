В боротьбі з коронавірусом, головне – не довести її до абсурду, – мер Монастириська Старух

Про посилення режиму карантину, ситуацію в Італії, київських лікарнях та місті Монастириську Тернопільскої області, де захворіло чимало медиків, – у програмі "Після всього" розповіли старший науковий співробітник інституту держави і права Микола Сірий, радник мера Києва Максим Бахматов, українець, який зараз проживає у Мілані, Владислав Ковальчук та міський голова Монастириська Андрій Старух.

Про ситуацію в Монастириську та стан мера

За словами мера Монастириська Андрія Старуха посилення карантинних заходів – це не погано. Однак важливо, в який спосіб це робить влада.

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"Тут йде конкуренція форми і змісту. Коли особа не несе жодної загрози і до неї вживаються заходи, бо вона формально щось порушила – це одне. Є речі, коли людина фактично несе загрозу навколишньому – це інше", – пояснив Старух.

Пам'ятаєте на Майдані було колись: не можна збиратися, бо це порушує громадський порядок. Але тоді громадський порядок як цінність протиставляли громадянському суспільству. Дуже добре було б, якби в нашому випадку зараз, приділивши належну увагу в боротьбі з коронавірусом, не довести цю боротьбу до абсурду,

– наголосив мер Монастириська.



Нові обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

► Про стан здоров'я

Міський голова Монастириська також підхопив коронавірус, про це стало відомо 31 березня. Через тиждень Андрій Старух йтиме на повторне тестування. Наразі його стан – стабільний, однак з'явився новий симптом – понижена температура (переважно 35 – 35,2 градуса). Мер продовжує перебувати на самоізоляції.

Що стосується мого зараження, то правильним є ствердження медиків – в кого нема потреби, лишайтеся вдома. Це як на війні: єдиний спосіб не потрапити під кулю снайпера – не бути там, де він стріляє,

– підкреслив Старух.

Варто нагадати, що мер Монастириська контактував з багатьма людьми через роботу, і навіть допомагав опускати і закопувати труну з померлим місцевим від коронавірусу, адже ритуальні служби відмовилися це робити. В Андрія Старуха не було симптомів, однак пройти тест йому порадив лікар.

"Чим більше контактів з людьми і поверхнями – тим більший шанс заразитися", – нагадав мер.

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► Про ситуацію в Монастириську

Владу району і мера персонально критикували за погане забезпечення районної Монастириської лікарні засобами захисту, апаратами штучної вентиляції. За словами Старуха, це було не в його повноваженнях.

"Почати варто з розподілу повноважень. Якщо наприклад комунальні підприємства, які забезпечують водою чи вивозом сміття, перебувають на міському утриманні, то лікарня перебувала завжди на районному утриманні, і саме район нею опікувався. Навіть коли пішла мова про закупівлю апарату штучної вентиляції – то це було неможливо бюджетно. Тому що бюджетна функція "медицина" в нас відсутня. Ми гроші передали в районний бюджет", – пояснив мер.

Але не питання в тому, що район – поганий, чи громада – хороша. В умовах тотального безгрошів'я, коли на місцеві бюджети скинуто все, а не надано можливості їх виконувати – виникають проблеми. Наша громада існує в одному з найбідніших районів, і це теж треба враховувати,

– підкреслив Старух.

Наразі в районі 113 хворих на коронавірус, а в місті 64. Одна людина померла.

Також у програмі:

► Стан київських лікарень

Радник мера Києва Максим Бахматов розповів, як Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит Київської клінічної міської лікарні №17 на стан готовності прийому пацієнтів з коронавірусом. Яка ситуація в лікарнях Києва і чи готові вони до коронавірусу – читайте тут.

► Посилення карантину

Микола Сірий, старший науковий співробітник інституту держави і права, пояснив, що варто вводити лише той обсяг обмежувальних заходів, які потрібні станом на зараз або найближчі дні. Експерт наголосив: аби подолати цей виклик, всі ми маємо проявити солідарність, соціальну співпрацю, розуміння та обережність. Але разом з тим влада повинна діяти розумно, бути зрозумілою суспільству та діяти покроково. Чому з огляду на те, що передбачено Конституцією, влада реагує не зовсім в належний спосіб – читайте тут.

► Ситуація в Італії

Українець, який зараз проживає у Мілані, Владислав Ковальчук зазначив, що ситуація в Італії покращується – все через те, що люди почали строго дотримуватись карантину. Зараз в країні фіксують до 2 тисяч хворих за добу. Тих, хто одужав – значно менше, ніж нових заражених. Детальніше про ситуацію в Італії – читайте тут.