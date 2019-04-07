01:16
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      В ботанічному саду Львова зацвіли рідкісні рослини: дивовижні фото та відео

      237 Читать новость на русском

      Львівський ботанічний сад вперше після зими відкрився для відвідувачів. Подивитись на рідкісне цвітіння кущів та дерев прийшли тисячі людей.

      Найбільше уваги дітей та дорослих прикув незвичний фіолетовий цвіт рододендрони.

      Читайте також: Всесвітньо відомий челендж з прибирання #trashtag добрався до Львова: фото та відео

      У ботанічному саду понад 125 видів і форм цієї рослини. Та цвістимуть вони усього два тижні.

      рододендрони
      Рододендрон фіолетового кольору у ботанічному саду Львова

      рододендрони
      Рододендрон жовтий

      Що таке рододендрон? Рододендрон або азалія — рід рослин родини вересових, є понад 600 видів. Більшість видів є гарноквітучими декоративними рослинами. Найбільша різноманітність видів спостерігається в Південному Китаї, Гімалаях, Японії, Південно-Східної Азії, Північній Америці, також вони цвітуть у Новій Гвінеї і на північному сході Австралії.
      В Українських Карпатах на луках субальпійської зони росте занесений до Червоної книги Рододендрон карпатський, цвіте він у червні. Спостерігати такі рослини можна і на Чорногорі, Свидовці і Мармаросах. На Поліссі поширений рододендрон жовтий.

      У перші години відкриття у сад прийшло чимало гостей. Для людей – це не лише нагода побачити рідкісні рослини, а й привід відпочити від міської метушні.

      Дуже кльово, що починають робити такі дні відкритих дверей. І тут, насправді, дуже добре. Відчуття, ніби ти в лісі. З такого шумного міста приходиш сюди. Спокійно..,
      – прокоментувала відвідувачка ботанічного саду.

      Львівський ботанічний сад вперше після зими відкрився для відвідувачів
      Відвідувачі фотографувалися у саду

      Львівський ботанічний сад вперше після зими відкрився для відвідувачів
      Загалом прийшло понад 10 тисяч людей

      День відкритих дверей тривав впродовж чотирьох годин. За цей час сюди завітали понад десять тисяч людей. Наступного разу гостей запрошуватимуть десь за місяць часу, коли почнеться цвітіння бузку та тюльпанів. 

      blog_ava
      З Благовіщенням Пресвятої Богородиці: привітання у віршах та прозі
      7 квітня
      9897
      Теги: Новини України Новини Львова Відпочинок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 7 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів
      7 квітня , 22:01 Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів
      1449
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 квітня , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 319
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      7 квітня , 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 8654
      Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      7 квітня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      2802
      "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      7 квітня , 19:43 "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      3211
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук