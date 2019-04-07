В ботанічному саду Львова зацвіли рідкісні рослини: дивовижні фото та відео

Львівський ботанічний сад вперше після зими відкрився для відвідувачів. Подивитись на рідкісне цвітіння кущів та дерев прийшли тисячі людей.

Найбільше уваги дітей та дорослих прикув незвичний фіолетовий цвіт рододендрони.

Читайте також: Всесвітньо відомий челендж з прибирання #trashtag добрався до Львова: фото та відео

У ботанічному саду понад 125 видів і форм цієї рослини. Та цвістимуть вони усього два тижні.



Рододендрон фіолетового кольору у ботанічному саду Львова



Рододендрон жовтий

Що таке рододендрон? Рододендрон або азалія — рід рослин родини вересових, є понад 600 видів. Більшість видів є гарноквітучими декоративними рослинами. Найбільша різноманітність видів спостерігається в Південному Китаї, Гімалаях, Японії, Південно-Східної Азії, Північній Америці, також вони цвітуть у Новій Гвінеї і на північному сході Австралії.

В Українських Карпатах на луках субальпійської зони росте занесений до Червоної книги Рододендрон карпатський, цвіте він у червні. Спостерігати такі рослини можна і на Чорногорі, Свидовці і Мармаросах. На Поліссі поширений рододендрон жовтий.

У перші години відкриття у сад прийшло чимало гостей. Для людей – це не лише нагода побачити рідкісні рослини, а й привід відпочити від міської метушні.

Дуже кльово, що починають робити такі дні відкритих дверей. І тут, насправді, дуже добре. Відчуття, ніби ти в лісі. З такого шумного міста приходиш сюди. Спокійно..,

– прокоментувала відвідувачка ботанічного саду.



Відвідувачі фотографувалися у саду



Загалом прийшло понад 10 тисяч людей

День відкритих дверей тривав впродовж чотирьох годин. За цей час сюди завітали понад десять тисяч людей. Наступного разу гостей запрошуватимуть десь за місяць часу, коли почнеться цвітіння бузку та тюльпанів.