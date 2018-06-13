Хакери атакували 6 мільйонів платіжних карток

У Великобританії зловмисники здійснили атаку майже на 6 мільйонів платіжних карток покупців. В компанії Dixons Carphone Plc зазначають, що хакери таким чином намагалися отримати несанкціонований доступ до персональних даних користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Розповсюджувач електроніки у Великобританії заявив, що хакери "зламали" 1,2 мільйона записів, які містять нефінансові дані, такі як імена, адреси та електронні листи. Ця атака охопила системи обробки магазинів Currys PC World і Dixons Travel.

Проте близько 5,8 мільйона пошкоджених карток мають захист чіпів та PIN-коду, і дані, доступні для цих карток, не включають особисті ідентифікаційні коди та інші дані аутентифікації, які дозволяють ідентифікувати власників карток або робити покупки. Також у компанії зазначили, що близько 105 тисяч карток, випущених за межами Європейського Союзу, без захисту від чіпів та PIN-кодів, були скомпрометовані.

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