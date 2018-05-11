20:27
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Британії випустять серію книжок із улюбленими героями відеоігор

109 Читать новость на русском
Супер Маріо
Супер Маріо / Фото з вільних джерел

В Британії планують запустити друк нових дитячих книжок, сюжет яких базуватиметься на відеоіграх японської компанії Nintendo. Повідомляється, що героями книг стануть персонажі з улюблених ігор, а саме "Супер Маріо", "Легенда Зельди", "Сплатун" та "Ліс тварин".

Про це повідомляє Ukraine Art News.

Читайте також: Atomic Heart: Mundfish опублікували новий трейлер захоплюючого шутера про СРСР

Британське видавництво Random House Books запустить друк книжок з улюбленими героями ігор Nintendo. За словами редакторів, книги відрізнятимуться від інших. Вони будуть спрямовані не лише на розваги, а й на розвиток інтелектуальних здібностей молодого покоління. Вони матимуть кольорові сторінки, на яких будуть веселі історії, загадки, головоломки, а також наклейки.

Такими незвичайними книгами ми хочемо привернути увагу дітей. Погодьтеся, вони повністю занурилися у світ ґаджетів та комп`ютерних технологій. Розумію, що зараз XXI століття, але книжки не мають виміру, вони актуальні завжди. Чому б не перенести грайливий світ з телефонів/планшетів на сторінки книжок. Книги дозволять дізнатися персонажів Nintendo в абсолютно новий спосіб. Сподіваємося, що ми не прогадали та дітлахам таке рішення буде до вподоби,
— наголосив випусковий редактор видавництва Денніс Шейлі.

Перші серії книг видавництво планує випустити вже у липні. Їх продаватимуть за ціною 10 доларів (близько 260 гривень) за примірник.

 

Теги: Великобританія Інтернет Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук