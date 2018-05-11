В Британії випустять серію книжок із улюбленими героями відеоігор

В Британії планують запустити друк нових дитячих книжок, сюжет яких базуватиметься на відеоіграх японської компанії Nintendo. Повідомляється, що героями книг стануть персонажі з улюблених ігор, а саме "Супер Маріо", "Легенда Зельди", "Сплатун" та "Ліс тварин".

Про це повідомляє Ukraine Art News.

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Британське видавництво Random House Books запустить друк книжок з улюбленими героями ігор Nintendo. За словами редакторів, книги відрізнятимуться від інших. Вони будуть спрямовані не лише на розваги, а й на розвиток інтелектуальних здібностей молодого покоління. Вони матимуть кольорові сторінки, на яких будуть веселі історії, загадки, головоломки, а також наклейки.

Такими незвичайними книгами ми хочемо привернути увагу дітей. Погодьтеся, вони повністю занурилися у світ ґаджетів та комп`ютерних технологій. Розумію, що зараз XXI століття, але книжки не мають виміру, вони актуальні завжди. Чому б не перенести грайливий світ з телефонів/планшетів на сторінки книжок. Книги дозволять дізнатися персонажів Nintendo в абсолютно новий спосіб. Сподіваємося, що ми не прогадали та дітлахам таке рішення буде до вподоби,

— наголосив випусковий редактор видавництва Денніс Шейлі.

Перші серії книг видавництво планує випустити вже у липні. Їх продаватимуть за ціною 10 доларів (близько 260 гривень) за примірник.