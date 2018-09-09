В Брукліна Бекхема з’явилась нова "дівчина": фото

19-річний британець Бруклін Бекхем після стосунків з актрисою Хлоєю Морец більше не з’являвся на публіці в компанії дівчат. Однак його зіркова матуся Вікторія Бекхем, схоже, вирішила виправити цю ситуацію.

Британська дизайнерка та екс-учасниця гурту Spice Girls опублікувала в Instagram-Stories миловидний знімок з двома щенятами – Фігою та Олівією. Вони і стали новими членами великої родини Бекхемів, а особливо – найстаршого сина Брукліна.

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"Нова дівчина в житті Брукліна", – підписала фото Вікторія Бехкем у своєму дописі.



Допис Вікторії Бекхем в Instagram-Stories

Фото, де щасливий хлопець обіймає одне з щенят, вже зібрало більше півмільйона вподобань та коментарів. А коментатори висловили надію, що в стосунках з Фігою Бруклін буде менш легковажним, ніж з дівчатами.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.