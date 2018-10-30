В чемпіонаті Іспанії може з'явитися трофей на честь Ліонеля Мессі

У чемпіонаті Іспанії з футболу з сезону 2015/16 не вручають різні індивідуальні нагороди за підсумками чемпіонату, так як керівництво думає про те, як все це цікаво оформити.

Однак новий приз найкращому футболістові за підсумками сезону в Іспанії може бути названий на честь Ліонеля Мессі, пише AS.

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Мені подобається ця ідея і ми її обговоримо. Ліонель вже кращий гравець світу, і з кожним сезоном він доводить, що для нього немає нічого неможливого. Вважаю відмінною ідеєю назвати трофей кращому гравцеві сезону Ла Ліги в честь Мессі,

– заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Варто зазначити, що зараз нагороди в Іспанії за підсумками сезону присуджує популярне видання Marca. Трофей найкращому воротареві названий за прізвищем Рікардо Самори, а нагорода кращому форварду названа в честь Рафаеля Морено.

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