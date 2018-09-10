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В Чилі створили поліетиленові пакети, що розчиняються у воді

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Південноамериканська країні Чилі віднедавна відмовилася від звичайних пластикових пакетів. Тепер там створили поліетиленові пакетики, які розчиняються в холодній воді.

Забруднення Землі пластиковими відходами – глобальна проблема людства, яку ми самі собі створили, і яку ми самі тепер намагаємося вирішити.

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Екозахисники-природолюби намагаються достукатися до свідомості споживачів; країни переглядають свою політику, забороняючи та обмежуючи використання пластикової упаковки; а вчені ламають голову над рішеннями, які б врятували нашу планету від "пластикової катастрофи". Своїми поступками на всіх озвучених "фронтах" може похвалитися Чилі. 

Там створили поліетиленовий пакетик, який розчиняється в холодній воді без шкоди для довкілля. І всього лише за якихось 5 хвилин. Тоді як звичайний пластик у природі розкладається сотні років.

Чилійські вчені створили пластикові пакети, що розчиняються у воді
Чилійські вчені створили пластикові пакети, що розчиняються у воді

Таку революційну технологію чилійські дослідники відкрили доволі випадково: вони працювали над створенням побутової хімії, яка б не становила загрози для навколишнього середовища.

Замість традиційних нафтопродуктів у виробництві пластику нового типу чилійські винахідники використали вапняк. Щоб запевнити, що їхній матеріал не завдає ніякої шкоди довкіллю та здоров’ю людини, вчені під час демонстрації не побоялися випити воду, у якій щойно розчинився шматок нововинайденого поліетилену.

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Поліетиленовими пакетами, які розчиняються у воді, чилійські вчені обмежуватися не хочуть. У планах – розширити "асортимент" одноразовим посудом, контейнерами для їжі та іншими виробами повсякденного вжитку. Тож якщо це крок до чистого довкілля, варто підтримати екологічні потуги чилійців.

Джерело: 24 канал
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