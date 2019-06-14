22:25
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок
      Вєсті.UA
      21:35, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      В чому головна проблема "нових облич" у Раді: думка журналіста

      101 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Якщо довіряти соціологічним опитуванням, то персональний склад Верховної Ради після дострокових виборів зміниться приблизно на 70%.

      Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" висловив Іван Верстюк.

      Читайте також: Детальний аналіз партійних списків: чим здивують парламентські вибори

      За його словами, Верховна Рада буде радикально інакшою. Проблема в тому, що буде багато людей, без досвіду парламентської роботи. З однієї сторони, це плюс, адже це відсутність персональних зобов’язань "старим обличчям" української політики, наприклад від Юрія Луценка до Юлії Тимошенко.

      З іншої сторони, це брак щоденної законодавчої роботи. Верховна Рада в основному – це ж не виступи за трибунами і навіть не зустрічі виборцями. Це робота в комітетах, з документами,
      – наголосив Іван Верстюк.

      "Я уважно дивився в останньому скликані на енергетичне засідання Верховної Ради і було видно наскільки складно депутатам-реформаторам, наприклад Вікторія Войціцька чи Олексій Рябчин. Тому перший рік роботи Верховної Ради, ймовірно, піде на пошук коаліційних компромісів, на оволодіння молодими обличчям інструментарієм депутатської роботи", – додав журналіст.

      Новій людині треба вивчити, як пишеться законопроект, хто це робить та як його провести через комітет, читання, правки – це досить непроста робота. Крім того, соціологія каже, що більшість буде за "Слугою Народу". І ця партія, як найсильніший гравець, висуватиме свої умови,
      – підсумував Іван Верстюк.

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      вибори парламентські вибори слуга народу
      Результати соціологічних опитувань

      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні
      9343
      Теги: Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      сьогодні , 21:46 Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      Павло Казарін 288
      Медичне страхування: коли добровільне стане обов'язковим і як це працюватиме
      сьогодні , 20:30 Медичне страхування: коли добровільне стане обов'язковим і як це працюватиме
      Світлана Попова 442
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      сьогодні , 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 554
      Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      сьогодні , 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      1825
      10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
      сьогодні , 19:10 10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
      335
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук