В чому головна проблема "нових облич" у Раді: думка журналіста

Якщо довіряти соціологічним опитуванням, то персональний склад Верховної Ради після дострокових виборів зміниться приблизно на 70%.

Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" висловив Іван Верстюк.

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За його словами, Верховна Рада буде радикально інакшою. Проблема в тому, що буде багато людей, без досвіду парламентської роботи. З однієї сторони, це плюс, адже це відсутність персональних зобов’язань "старим обличчям" української політики, наприклад від Юрія Луценка до Юлії Тимошенко.

З іншої сторони, це брак щоденної законодавчої роботи. Верховна Рада в основному – це ж не виступи за трибунами і навіть не зустрічі виборцями. Це робота в комітетах, з документами,

– наголосив Іван Верстюк.

"Я уважно дивився в останньому скликані на енергетичне засідання Верховної Ради і було видно наскільки складно депутатам-реформаторам, наприклад Вікторія Войціцька чи Олексій Рябчин. Тому перший рік роботи Верховної Ради, ймовірно, піде на пошук коаліційних компромісів, на оволодіння молодими обличчям інструментарієм депутатської роботи", – додав журналіст.

Новій людині треба вивчити, як пишеться законопроект, хто це робить та як його провести через комітет, читання, правки – це досить непроста робота. Крім того, соціологія каже, що більшість буде за "Слугою Народу". І ця партія, як найсильніший гравець, висуватиме свої умови,

– підсумував Іван Верстюк.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



Результати соціологічних опитувань