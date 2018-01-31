В чому мати народила: моделі Victoria's Secret повністю оголились у ніжній фотосесії

Шість "ангелів" Victoria's Secret позували голими у спокусливій фотосесії на пляжі.

27-річна модель Victoria's Secret Лаїс Рібейро на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька світлин з нової зйомки.

Читайте також: Емілі Ратажковскі показала провокативний знімок, де вона позує топлес в ліжку

На кадрах Лаїс Рібейро під прицілом камери Зої Гроссман позує повністю оголеною. Додамо, дівчина стала моделлю Victoria's Secret у 2010 році. А в 2015-му – "ангелом" марки.

Ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялась у відвертому фотосеті

Ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялась у відвертому фотосеті

@zoeygrossman Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 29 Січ 2018 р. о 8:06 PST

Окрім того, фотограф Зої Гроссман сфотографувала ще модель Жозефін Скрівер, яка у 2016 році також стала одним з ангелів Victoria's Secret. На фото дівчина позує абсолютно голою на березі океану, сміливо демонструючи вишукані форми тіла.

На іншому фото Жозефін Скрівер позує з Мін Сі, яка як відомо, впала під час великого шоу Victoria's Secret у Шанхаї.

Також у відвертих образах позують американська модель Тейлор Хілл та Ромі Стрейдж з Нідерландів, які з 2015 року також є "ангелами" Victoria's Secret.

Ідеальними формами похизувалась і модель Ванесса Муді.