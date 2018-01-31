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В чому мати народила: моделі Victoria's Secret повністю оголились у ніжній фотосесії

00:36, сьогодні 7164 Читать новость на русском
Моделі Victoria's Secret повністю оголились
Моделі Victoria's Secret повністю оголились / Фото з відкритих джерел

Шість "ангелів" Victoria's Secret позували голими у спокусливій фотосесії на пляжі.

27-річна модель Victoria's Secret Лаїс Рібейро на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька світлин з нової зйомки.

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На кадрах Лаїс Рібейро під прицілом камери Зої Гроссман позує повністю оголеною. Додамо, дівчина стала моделлю Victoria's Secret у 2010 році. А в 2015-му – "ангелом" марки.

Ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялась у відвертому фотосеті

Ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялась у відвертому фотосеті

Ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялась у відвертому фотосеті

Ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялась у відвертому фотосеті

@zoeygrossman

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Окрім того, фотограф Зої Гроссман сфотографувала ще модель Жозефін Скрівер, яка у 2016 році також стала одним з ангелів Victoria's Secret. На фото дівчина позує абсолютно голою на березі океану, сміливо демонструючи вишукані форми тіла.

На іншому фото Жозефін Скрівер позує з Мін Сі, яка як відомо, впала під час великого шоу Victoria's Secret у Шанхаї.

Також у відвертих образах позують американська модель Тейлор Хілл та Ромі Стрейдж з Нідерландів, які з 2015 року також є "ангелами" Victoria's Secret.

Ідеальними формами похизувалась і модель Ванесса Муді.

Теги: LifeStyle Фотоновини Victoria's Secret Секс
Джерело: 24 Канал
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