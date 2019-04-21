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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      В чому одна з проблем демократії

      580 Читать новость на русском
      Віталій Дейнега
      Віталій Дейнега / facebook.com

      Вибір в демократичній Україні не завжди керується логікою та логічним мисленням. Тому як ніколи важливою є реформа освіти. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Про демократію

      – Я вперше голосував у 2002 році. І тоді мені здавалося, що демократія це класно, бо це саме ти робиш вибір. А виявилося, що ти вибираєш іноді між тим, що тобі не подобається і ще більше не подобається. 

      Читайте також: Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало

      – Але все-таки ти є певною мірою автором того, що відбувається в країні. Тобто ти взяв на себе відповідальність і насолоджуєшся результатами свого вибору. Я вважаю, це класно.

      Чому українці голосують не "за", а "проти"

      – Ні. Те ж саме в Америці відбувається, та і кругом. Якщо ви дивились, наприклад, дебати Гілларі з Трампом, вони обидва виглядали жахливо. Якщо поспілкуватися з американцями, то вони казали: "We had two terrible candidates" (Ми мали двох жахливих кандидатів). Вибирали, що менше зло. Ну і вибрали Трампа. Зараз "насолоджуються".

      Про битви рейтингів та антирейтингів

      – Тому це нормально. Дивіться, президентські вибори – це завжди битва антирейтингів. А парламентські – рейтингів. Дуже важливо, щоб політсили (особливо молоді) не переплутали. Тому що на парламенті людина має один тур. Вибір з великої кількості. І вибирають ту партію, яка більш близька за якимись принципами. Скажімо, логіка – "ми молода демократія".

      І логіка, за якою люди роблять цей історичний вибір, іноді не дуже мені піддається критичному мисленню. Але що поробиш. В цьому і є демократія. Ми, в тому числі, ростемо як суспільство. Ми починаємо трішки розумнішати. Ми починаємо бачити, що головна в цій країні навіть не медреформа і не реформа армії, а реформа освіти. 

      Відео: інтерв'ю з Віталієм Дейнегою

      Дивіться відеомарафон про вибори на 24 каналі:

      Якою була явка виборців у першому турі голосування?Явка виборців у першому турі виборів президентських виборів склала 62,8% від кількості зареєстрованих. Найактивнішими виявилися громадяни Львівської (68,91%) і Волинської областей (68,4%), а також жителі Києва (68,05%). Найменшою була явка серед мешканців Закарпатської (47%), Чернівецької (56,1%) та Луганської (56,78%) областей.


      Явка у першому турі президентських виборів-2019: інфографіка

      Якою була явка на президентських виборах за всі роки незалежності України?На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.


      Явка на виборах президента у попередні роки

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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