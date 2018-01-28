В чому різниця поглядів США і ЄС на конфлікт в Україні: думка експерта

Між США і ЄС існують суперечності щодо закону про деокупацію. Це пов’язано з тим, що США використовує конфлікт на Донбасі як важіль впливу на Москву, щоб зберегти свій економічний вплив у старій Європі.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, якщо в США говорять, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить мінським угодам, то в Німеччині лунають заяви, що вони перевірятимуть документ на відповідність "Мінську-2".

Німеччина все більше демонструє свою проросійську риторику, а США намагаються зберегти свій економічний вплив у старій Європі. США, як відомо, хочуть заблокувати газовий "Північний потік-2" з Росії в ЄС і вийти на ринок Європи в якості гравця з постачання скрапленого газу. А конфлікт на Донбасі використовують як важіль впливу на Москву. США прагматично захищають свої економічні інтереси,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, за словами представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, ситуація на Донбасі, якою була, такою і залишатиметься навіть після вступу у дію закону про реінтеграцію, оскільки російський контроль і командування силами там були присутніми. Він також зазначив, що Росія переслідує політичні цілі завдяки окупації українських територій, але вона не змогла їх досягнути. Тож прийде час, коли Кремль перегляне свою позицію, і ця окупація стане йому невигідною.