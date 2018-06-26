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В день 12 річниці шлюбу Ніколь Кідман поділилась секретом щасливих стосунків

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Ніколь Кідман та Кіт Урбан святкують 12-річчя шлюбу
Ніколь Кідман та Кіт Урбан святкують 12-річчя шлюбу / weddingtimesmagazine.com

Австралійська кіноактриса Ніколь Кідман сьогодні відзначає 12 річницю шлюбу з її коханим чоловіком – кантрі-музикантом Кітом Урбаном. В такий особливий день зірка розкрила секрет свого щасливого шлюбу.

Про це йдеться на The Daily Mail.

За словами лауреатки премії "Оскар", їй та чоловіку вдається не сваритись через одне просте правило: подружжя ніколи не переписується в соцмережах чи за допомогою смс-повідомлень.

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Ми говоримо весь час, ми сучасні, але ми просто не пишемо повідомлення, бо я відчуваю, що текст іноді може бути невірно витлумачений. Я не хочу перечитувати повідомлення і не розуміти, що вони значать. А потім прочитати його кому-небудь, щоб мені його пояснювали. Я не хочу, щоб таке було між моїм коханим і мною,
– підкреслила щаслива актриса.

Жінка додала, що вона краще подзвонить Кіту і поговорить з ним про щось, ніж буде це обговорювати у листуванні. "Ми просто говоримо голосом або мовою тіла, але завжди говоримо", – зазначила акторка.

 

Зірка також опублікувала у своїму Instagram архівне відео, на якому показані кадри з їхнього весілля у 2006 році.

"Пригадую, як у цей день 12 років тому ми були в церкві в Менлі, Австралія. Здається, ніби це було вчора. Я щаслива. Зі святом", – йдеться в дописі до відео.

 

У свою чергу кантрі-музикант теж привітав кохану Кідман з 12-ою річницею.

 

Нагадаємо, що голлівудська актриса Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. В квітні цього року навіть з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.

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Перед офіційними стосунками з 50-річним музикантом, у Ніколь був ще один шлюб з Томом Крузом, який тривав з 1990 по 2001 рік. Тоді подружжя всиновило доньку Ізабеллу Джейн (25 років) і сина Коннора Ентоні (23 роки). Для Кіта Урбана це був перший офіційний шлюб.

Теги: LifeStyle Ніколь Кідман Голлівуд Кіно Зіркові весілля Музика
Джерело: 24 Канал
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