В день народження принца Джорджа опублікували його нове чарівне фото

Спадкоємець британського престолу принц Джордж сьогодні, 22 липня, святкує свій 5 день народження. Прес-служба Кенсингтонського палацу опублікувала нове фото іменинника.

На Twitter-сторінці представники Кенсингтонського палацу привітали маленького принца та подякували всім за щирі привітання.

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"Герцог і герцогиня Кембриджські дуже раді поділитися новою фотографією принца Джорджа , щоб відсвяткувати свій п’ятий день народження, – дякуємо всім за ваші чудові повідомлення!", – йдеться у Twitter.

Найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма для нового фото одягнув чарівну білу сорочку з синім обкантуванням на короткому рукаві та сині шорти, усміхаючись своїм прихильникам.