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      В день похорону Каті Луценко відверто брехав з трибуни у Раді, – подруга Гандзюк

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      Марина Хромих – подруга Катерини Гандзюк
      Марина Хромих – подруга Катерини Гандзюк / Кадр з відео

      Подруга вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Марина Хромих звинуватила генерального прокурора Юрія Луценка у брехні.

      ізкі заяви на адресу правоохоронців, які займаються розслідуванням справи Гандзюк вона озвучила в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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      За словами активістки, у день, коли у Херсоні прощались з Катериною Гандзюк, генпрокурор Луценко дозволяв собі брехати про її справу з трибуни Верховної Ради. Зокрема, Хромих зазначила, що Луценко збрехав, коли сказав, що похороном Гандзюк займається одна з політсил, коли насправді цим займалась Херсонська міськрада.

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      Такі, як Луценко, в той день, коли готувалися похорони Каті, якими займалися міська рада і її колеги, він з трибуни Верховної Ради дозволив собі сказати, що похоронами займається одна з політичних сил. Дозволив собі сказати, що не було одягу щоб вдягнути Катю. Дозволив собі, я наголошую, з трибуни Верховної Ради брехати просто цинічно не тільки народним депутатам, які там сидять, а й всім нам,
      – емоційно сказала подруга Гандзюк.

      Марина Хромих згадала про так званий «список Гандзюк», де зібрані справи про напади на громадських активістів в Україні за останні два роки.

      "Мене особисто настільки переповнює ненависть до всіх тих людей, які не тільки причетні до нападу на Катю, але й до нападів на всіх активістів. Цей список збирався з 2017-го року і він стосувався усіх випадків, які або загрожували життю активістів в Україні, або закінчувались уже смертю", – зазначила вона.

      Подруга Катерини Гандзюк також звернулась до молодих активних українців і закликала їх не довіряти сліпо політикам, які прийшли до влади після Майдану.

      Я через цю недбалість втратила близьку людину, яку хотіла б і зараз спитати поради… Ми маємо самі працювати над тим, щоб мати хорошу і гідну країну. Не буває такого, що просто постояв на Майдані, помахав прапорами і тобі все прийшло в руки і можна з цим жити. Над країною потрібно працювати щодня,
      – наголосила вона.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому місцеву активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків майже 40% тіла і пережила 15 операцій під загальним наркозом.

      22 серпня голова Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Зі статті про хуліганство розслідування нападу на неї перекваліфікували за статтею "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Хта така Катерина Гандзюк: дивіться відео

      Розслідування вбивства Катерини Гандзюк: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Розслідування Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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