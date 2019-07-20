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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В день тиші перед виборами на вулицях України залишилася прихована агітація: фото

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      Прихована політична агітація
      Прихована політична агітація / Колаж 24 каналу

      В Україні розпочався день тиші перед парламентськими виборами. Це означає, що будь-яка політична агітація на вулицях країни заборонена. Проте реклама, яка за стилем нагадує агітацію партій "Європейська Солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційний блок" та інших, таки залишилася.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Зверніть увагу! В Україні – день тиші перед парламентськими виборами: що це означає

      Зазначимо, що на білбордах та сітілайтах справді немає облич чи прізвищ кандидатів чи назв їхніх політсил, проте за слоганами можна зрозуміти, про яку партію мовиться. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства, але очевидно є прихованою агітацією.

      За спостереженням журналістів такої реклами у Києві в порівнянні з президентськими виборами стало менше, проте вона все ж є.

      Прихована агітація в Києві: дивіться відео

      Наприклад, на вулицях міста можна побачити рекламу з гаслом "За НАТО і ЄС". Ця фраза є передвиборчим слоганом партії "Європейська Солідарність", а сам плакат близький до стилю агітації політсили.


      Прихована політична агітація в Києві / Фото Анни Калюжної (24 канал)


      Сітілайт з прихованою агітацією в Києві / Фото Анни Калюжної (24 канал)

      Чи впізнають місцеві жителі приховану агітацію в столиці: дивіться відео

      Крім цього, у декількох містах країни, зокрема й у Львові, розміщена реклама "Зробимо їх разом ще раз 21 липня", яка нагадує агітацію партії "Слуга народу". 


      Сітілайти з прихованою агітацією у Львові / Фото Ірини Лаб'як (24 канал)

      Загалом центр Львова вільний від політичної реклами, та якщо виїхати за межі старого міста, то ситуація зовсім інша. На білбордах можна побачити й приховану агітацію партії "Голос". Адже на них розміщені анонси концерту гурту Святослава Вакарчука з надписом "Буде голосно". 


      Білборди з анонсами концерту "Океану Ельзи" у Львові /Фото 24 каналу

      Прихована агітація у Львові: дивіться відео

      У Кропивницькому ж присутні, зокрема, білборди з гаслом "Обираємо досвідчену прем'єрку". Вони виконані в кольорах партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко.


      Білборди у Кропивницькому/ Фото: Facebook @Олег Слабоспицький

      На вулицях Одеси залишилися рекламні площі з гаслом "Довіряйте ділам". За дивним збігом обставин саме так називається партія, співголовою якого є мер міста Геннадій Труханов. Партія "Довіряй ділам" входить до об'єднання політсил, які йдуть на вибори від "Опозиційного блоку".


      Прихована агітація у Одесі/ Фото: Facebook @ Катерина Маденс

      У Харкові та області бордів з прихованою рекламою також чимало. На них справді не можна побачити назв партій та прізвищ кандидатів, проте легко впізнати, чия це реклама, за кольористикою, гаслами та навіть номером у списку.

      Дивіться відео: що відомо про приховану агітацію в Харкові

      Крім цього, реклама кандидатів та партій активно присутня у соцмережах.

      Яке покарання загрожує порушникам дня тиші?За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини Києва Новини Харкова Новини Львова Новини Одеси Новини Кропивницького
      Джерело: 24 канал
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