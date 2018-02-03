В Дніпрі через неякісний ремонт доріг обіцяють компенсацію автомобілістам

Ремонт доріг у місті називають провалом року. Понад 200 мільйонів гривень, майже рік роботи. Наприкінці минулого року для проїзду відкрили недоремонтований міст. А вже за місяць на ньому з'явилася величезна яма. А десятки дніпрян пошкодили свої авто. Мер міста пообіцяв усім збитки компенсувати. Однак, як виявилося, більшість постраждалих отримати ці гроші не можуть.

За 2017 недоробили ремонт навіть половину – та й на відремонтованій частині мосту поклали тимчасовий асфальт, через що автівки тепер підскакують на кожному шві. За це кажуть, відповідатимуть у комунальну підприємстві "Дніправтоміст".

Читайте також: В "Укравтодорі" розповіли, які дороги побудують в 2018-2022 роках

"Як мені пояснюють наші фахівці, що зараз немає асфальту, і це дійсно так, тому що асфальтовий завод не запущений. Для того, щоб використовувати асфальт, потрібно дочекатися сезону. Вони намагалися закрити цю яму високоміцним бетоном, він не тримає, вилітає при такій погоді", – розповів міський голова Дніпра Борис Філатов

Відновити ж роботи обіцяють вже на весні. А міська влада пообіцяла розробити програму компенсацій збитків людям, які стали жертва халатних ремонтів.