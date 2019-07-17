В Дніпрі обговорювали питання екологічного моніторингу

Як зменшити рівень забруднення навколишнього середовища та встановити реальний контроль за шкідливими викидами у промисловості вирішували у Дніпрі експерти, чиновники та підприємці.

Аби ефективно здійснювати моніторинг, на думку екологів, перш за все потрібно створити відкриту базу даних та запровадити об'єктивні вимірювання, а не користуватися показниками приладів самих підприємств-забруднювачів.

"На сьогоднішній день система екомоніторингу є не ефективною і вона не дає змоги навіть розуміти чи достовірні дані, чи не достовірні", – сказала голова Екологічного патруля Тетяна Лампіка.

Вимірювати та оприлюднювати дані мають незалежні експерти, наголошують екологи. Також потрібно створити спеціальну онлайн-платформу, аби кожний охочий мав змогу дізнатися про стан забруднення регіону.

"Ми бажаємо стати тим центром, до якого буде стікатись вся інформація. Первинні дані – це дуже важливо. Тобто не ті, які підприємства можуть опублікувати у себе на сайті, передати у вигляді таблиці. А саме первинні онлайн-дані саме з вимірювального обладнання. Вже зараз ми можемо казати, що система готова для розміщення", – сказав інженер Центру екологічного моніторингу Олексій Базілєєв.

Попри це розпочати роботу в Україні не дозволяє відсутня законодавча база, яка б визначала принципи здійснення незалежного моніторингу та систему покарань для підприємств забруднювачів.

"Ми запропонували всім об'єднати зусилля і ми, як громадське формування Екологічний патруль, спробуємо обійти всі бюрократичні нюанси і зробити єдину систему екологічного моніторингу саме в інформаційному просторі, щоб надавати цю інформацію громадськості", – пояснила голова Екологічного патруля Тетяна Лампіка.

Для створення єдиної системи екомоніторингу на підприємствах потрібно встановити вимірювальні пристрої Центру екологічного моніторингу. Це стане першим етапом у боротьбі за чистоту довкілля, відзначили фахівці.