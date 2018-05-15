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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Дніпрі помер легендарний пенсіонер-екстремал

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В Дніпрі помер легендарний персіонер-екстремал Юрій Єршов
В Дніпрі помер легендарний персіонер-екстремал Юрій Єршов / Facebook

У вівторок, 15 травня, у Дніпрі пішов з життя відомий у всьому світі екстремал Юрій Єршов. Він опанував 44 види спорту, зокрема, гірські лижі і танці на льоду, альпінізм, дельта- і парапланеризм, віндсерфінг і водні лижі, стрільба з пістолета і гвинтівки.

Про це повідомив його учень Дмитро Рибалка у Facebook.

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На 86-му році життя помер Юрій Єршов – відомий дніпровський воднолижник, альпініст, велосипедист, конструктор канатних доріг. Свого часу саме за ініціативою Юрія Єршова в Дніпрі проклали першу в Радянському Союзі реверсивну канатну дорогу між парком імені Шевченка і Монастирським островом. Коли Єршову було вже добре за 70, він підкорив свою чергову гірську вершину – пік Монблан.

Пішла Легенда, але справа житиме! Дякую за те, що ви дали здоровий приклад багатьом людям. Спасибі, що мав честь у вас вчитися будувати канатки. Ваша справа тепер і в далекому Казахстані. Буде справедливо, якщо вашим ім'ям назвуть вулицю Дніпра, 
– заявив Дмитро Рибалка.

Ще минулого року екстремала підкосило онкологічне захворювання. Для надання допомоги Юрію Єршову ініціювали збір грошей. На зібрану у найближчого оточення невелику суму грошей спортсмену організували домашню доглядальницю, яка вела порядок в домі, готувала їжу і доглядала за хворим.

Теги: Новини України Втрати Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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