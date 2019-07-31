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      В Дніпрі семирічна дівчинка втікла з дому через вікно

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      У Дніпрі семирічна дівчинка втікла через вікно
      У Дніпрі семирічна дівчинка втікла через вікно / Український репортер

      Поки мама спала, маленька дівчинка захотіла вийти на вулицю. Вона реалізувала свій план завдяки відчиненому вікну, у якому продавила москітну сітку.

      Інцидент трапився у Дніпрі 31 липня на вулиці Енергетичній. Про це повідомляє прес-служба поліції у Харківській області. 

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      Перехожі помітили маленьку дівчинку, яка розгублено йшла вулицею. Натомість, небайдужі люди одразу викликали поліцію та швидку допомогу. 

      На щастя, стан дитини був цілком задовільний і дівчинка не потребувала медичної допомоги. 

      Практично одразу після приїзду поліцейських дівчинку знайшла і її мама. Вона розповіла, що прокинулася та не знайшла свою дочку вдома. Зрозумівши, що дитини ніде немає, матір одразу кинулася шукати її на вулиці. 

      З'ясувалося, що дівчинка прокинулася дуже рано, видавила москітну сітку та пішла погуляти. Дитину врятувало те, що родина проживає на першому поверсі.

      Правоохоронці доставили її разом з мамою в Чечелівське відділення поліції та передали інспектору по ювенальній превенції.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Дніпра Діти і неповнолітні
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