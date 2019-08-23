В Дніпрі жінка-опікунка тримала дитину на ланцюгу з зав'язаними очима

Опікунка утримувала восьмирічну дитину на ланцюзі із зав'язаними очима, попередньо обмотавши скотчем. Окрім прикутого хлопчика, жінка "доглядала" ще за трьома дітьми.

Жінка виховувала чотирьох малолітніх дітей, віком 4, 6, 8 та 13 років – для трьох молодших вона є опікуном, про це повідомляє національна поліція у Дніпропетровській області.

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Хлопчика одразу направили для проходження судово-медичної експертизи та психологічної діагностики. Інших дітей також вилучили з родини, відправивши їх до центру соціально-психологічної реабілітації.

Проти жінки відкрили три кримінальних провадження через катування та невиконання обов'язків по догляду за дітьми.



У Дніпрі жінка тримала хлопчика на ланцюгу



Дітей вилучили з родини та направили на реабілітацію