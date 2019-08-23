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      В Дніпрі жінка-опікунка тримала дитину на ланцюгу з зав'язаними очима

      541 Читать новость на русском
      У Дніпрі жінка тримала на ланцюгу хлопчика
      У Дніпрі жінка тримала на ланцюгу хлопчика / polkadotsi

      Опікунка утримувала восьмирічну дитину на ланцюзі із зав'язаними очима, попередньо обмотавши скотчем. Окрім прикутого хлопчика, жінка "доглядала" ще за трьома дітьми.

      Жінка виховувала чотирьох малолітніх дітей, віком 4, 6, 8 та 13 років – для трьох молодших вона є опікуном, про це повідомляє національна поліція у Дніпропетровській області. 

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      Хлопчика одразу направили для проходження судово-медичної експертизи та психологічної діагностики. Інших дітей також вилучили з родини, відправивши їх до центру соціально-психологічної реабілітації.

      Проти жінки відкрили три кримінальних провадження через катування та невиконання обов'язків по догляду за дітьми. 


      У Дніпрі жінка тримала хлопчика на ланцюгу

      Дітей вилучили з родини та направили на реабілітацію

       

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Кримінальні новини Новини Дніпра
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