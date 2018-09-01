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У ДТП на Київщині загинула 5-річна дівчинка, яку посадили на переднє сидіння

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В ДТП на Київщині загинула 5-річна дівчинка
В ДТП на Київщині загинула 5-річна дівчинка / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 31 серпня, на Київщині водій Land Rover втратив керування, в результаті чого машина перевернулася. Внаслідок ДТП загинула 5-річна дівчинка, ще двоє дітей отримали травми.

Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

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Як розповіли у прес-службі, 23-річний водій, керуючи автомобілем Land Rover, з причепом рухався по польовій дорозі. Проїжджаючи відрізок дороги з ямковитостями, не обравши безпечну швидкість, молодий чоловік втратив керування і допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5-річний хлопчик, який сидів разом з водієм на сидінні – отримав тілесні ушкодження. Також на передньому пасажирському сидінні знаходилась 33-річна жінка, яка тримала на руках двох дівчаток 3 та 5 років. Старша дівчинка померла на місці події, – зазначили правоохоронці.

Відомо, що двох інших дітей з травмами різного ступеню тяжкості доправили до лікарні. Дорослі від госпіталізації відмовились.

Нині встановлюються всі обставини дорожньої пригоди, триває слідство.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст насмерть збив жінку. За словами очевидців, водій мотоцикла отримав важкі травми, але втік з місця скоєння ДТП.

Теги: Діти і неповнолітні Новини Києва Поліція Новини України Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 канал
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