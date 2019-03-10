В Ефіопії розбився пасажирський літак зі 157 людьми на борту: інформації про вцілілих немає
В Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі.
Боїнг 737, за попередніми даними, мав 149 пасажирів і 8 членів екіпажу на борту, повідомляє "Радіо Свобода".
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Представник авіакомпанії повідомив, що аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту незабаром після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.
Видання AP пише, літак розбився через 6 хвилин після зльоту з аеропорту столиці.
Триває пошуково-рятувальна операція, і ми не маємо підтвердженої інформації про тих, хто вижив, або про можливі жертви,
– йдеться в заяві авіакомпанії.
Прем'єр-міністр Ефіопії висловив співчуття сім'ям жертв.