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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Ефіопії розбився військовий літак: 18 загиблих

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В Ефіопії розбився військовий літак
В Ефіопії розбився військовий літак / УНІАН

У четвер, 30 серпня, в Ефіопії в районі Оромія розбився військовий літак. В результаті аварії загинули 18 осіб.

Про це йдеться на сайті Africa New.

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За інформацією місцевих ЗМІ, на борту гелікоптера знаходилися 15 військовослужбовців і троє цивільних. Водночас, як повідомляє AP, під час аварії вертольота в регіоні Оромія загинули 17 осіб, у тому числі двоє дітей.

Причина катастрофи наразі невідома.

Нагадаємо, 27 серпня у Греції внаслідок розбиття тренувального літака загинув 39-річний капітан судна. Рятувальники знайшли його тіло в самому салоні літака вже після інциденту. Інший пілот вижив.

Теги: Жертви Аварії та ДТП авіація
Джерело: 24 канал
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