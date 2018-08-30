В Ефіопії розбився військовий літак: 18 загиблих
У четвер, 30 серпня, в Ефіопії в районі Оромія розбився військовий літак. В результаті аварії загинули 18 осіб.
Про це йдеться на сайті Africa New.
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За інформацією місцевих ЗМІ, на борту гелікоптера знаходилися 15 військовослужбовців і троє цивільних. Водночас, як повідомляє AP, під час аварії вертольота в регіоні Оромія загинули 17 осіб, у тому числі двоє дітей.
Причина катастрофи наразі невідома.
Нагадаємо, 27 серпня у Греції внаслідок розбиття тренувального літака загинув 39-річний капітан судна. Рятувальники знайшли його тіло в самому салоні літака вже після інциденту. Інший пілот вижив.
Джерело: 24 канал
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