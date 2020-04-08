00:44
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів

      - Читать новость на русском
      У згорілому коледжі на Троїцькій у Одесі знову була пожежа: горіли кабелі / Пресцентр ДСНС

      В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на вулиці Троїцькій, знову виникла пожежа. Попереднього разу займання в цій будівлі сталося в грудні 2019 року, і тоді у результаті 16 людей загинули та ще понад 30 осіб постраждали.

      За інформацією пресслужби ДСНС у Одеській області, нова пожежа в економічному коледжі виникла приблизно о 18:00 8 квітня.

      Радимо ознайомитися Пожежа через несправну електропроводку: як уникнути трагедії – поради

      Як повідомили рятувальникам, дим ішов п’ятого поверху будівлі, що сьогодні не діє.

      Прибувши на місце, вогнеборці з’ясували, що горять кабелі на площі шириною в 1 метр.


      Рятувальники на місці нової пожежі в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі / Фото: пресслужба ДСНС 

      Рятувальникам вдалося ліквідувати займання за кілька хвилин після прибуття.

      Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Особи зловмисників наразі є невідомими. За даними одеського видання "Думская", найімовірніше, в будинку поселилися бездомні.

      Зверніть увагу Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну

      Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      • Сталася вона 4 грудня 2019 року. Тоді вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів. 
      • На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти та 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.
      • Внаслідок інциденту загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
      • Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
      • 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      • 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
      • А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України ДСНС Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      8 квітня , 22:30 Криза в Україні: які сценарії розвитку економіки
      Антон Голобородько
      8 квітня , 22:00 Яка ситуацію з коронавірусом на окупованих територіях?
      Дмитро Снєгирьов