В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів
В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на вулиці Троїцькій, знову виникла пожежа. Попереднього разу займання в цій будівлі сталося в грудні 2019 року, і тоді у результаті 16 людей загинули та ще понад 30 осіб постраждали.
За інформацією пресслужби ДСНС у Одеській області, нова пожежа в економічному коледжі виникла приблизно о 18:00 8 квітня.
Радимо ознайомитися Пожежа через несправну електропроводку: як уникнути трагедії – поради
Як повідомили рятувальникам, дим ішов п’ятого поверху будівлі, що сьогодні не діє.
Прибувши на місце, вогнеборці з’ясували, що горять кабелі на площі шириною в 1 метр.
Рятувальники на місці нової пожежі в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі / Фото: пресслужба ДСНС
Рятувальникам вдалося ліквідувати займання за кілька хвилин після прибуття.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Особи зловмисників наразі є невідомими. За даними одеського видання "Думская", найімовірніше, в будинку поселилися бездомні.
Зверніть увагу Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну
Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Сталася вона 4 грудня 2019 року. Тоді вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
- На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти та 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.
- Внаслідок інциденту загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
- Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
- Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
- 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
- 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
- А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт.
Читайте також
-
Коронавірус занапастить Росію, або Чому Кремль програв у двобої з Європою8 квітня , 19:00
-
Коли Іспанія повернеться до нормального життя: прогноз уряду8 квітня , 18:15
-
Продовжують ходити у ресторани, – українка розповіла про ставлення до карантину в Швеції8 квітня , 18:03
-
Екзотична крупа кіноа: як її варити та з чим їсти8 квітня , 18:01
-
Як працює український бізнес в умовах карантину8 квітня , 17:50
-
Піку коронавірусу в Україні може не бути: в МОЗ назвали умови8 квітня , 20:07