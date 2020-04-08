В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на вулиці Троїцькій, знову виникла пожежа. Попереднього разу займання в цій будівлі сталося в грудні 2019 року, і тоді у результаті 16 людей загинули та ще понад 30 осіб постраждали.

За інформацією пресслужби ДСНС у Одеській області, нова пожежа в економічному коледжі виникла приблизно о 18:00 8 квітня. Радимо ознайомитися Пожежа через несправну електропроводку: як уникнути трагедії – поради Як повідомили рятувальникам, дим ішов п’ятого поверху будівлі, що сьогодні не діє. Прибувши на місце, вогнеборці з’ясували, що горять кабелі на площі шириною в 1 метр.

Рятувальники на місці нової пожежі в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі / Фото: пресслужба ДСНС Рятувальникам вдалося ліквідувати займання за кілька хвилин після прибуття. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Особи зловмисників наразі є невідомими. За даними одеського видання "Думская", найімовірніше, в будинку поселилися бездомні. Зверніть увагу Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне Сталася вона 4 грудня 2019 року. Тоді вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.

На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 1 72 студенти та 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.

1 та навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх. Внаслідок інциденту загинули 16 осіб і ще 30 постраждали .

і ще . Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).

підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення). Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі , а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено. Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

(справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки). 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

та його заступника А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт.