В Емми Уотсон з'явився новий бойфренд, – ЗМІ

Акторка Емма Уотсон закрутила роман з зіркою серіалу "Хор", актором та музикантом Кордом Оверстрітом.

Про стосунки 27-річної акторки з 29-річним Oверстрітом з посиланням на перевірені джерела повідомив сайт Page Six

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Корд Оверстріт

У виданні йдеться, що Емму разом з Кордом нещодавно бачили на концерті гурту Nathaniel Rateliff & the Night Sweats у голлівудському нічному клубі The Troubadour.

Також Уотсон разом з обранцем спільно з друзями відвідали вечірку Vanity Fair, звідки поїхали на одній автівці.

"Це божевільно, але, так, вони бачаться одне з одним, хоча Емма хоче зберегти ці стосунки у секреті", – повідомив голлівудський інсайдер.



Емма Уотсон та Вільямс Мак Найт

Нагадаємо, влітку минулого року іноземні ЗМІ повідомляли, що Емма Уотсон виходить заміж за підприємця Вільямса Мак Найта, який старший за акторку на 10 років старший і працює менеджером в компанії Medallia, що спеціалізується на комп'ютерній техніці.