17:15
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

В Естонії за 2,5 роки кинули за ґрати 10 російських шпигунів

93 Читать новость на русском
В Естонії за майже три роки засудили 10 російських шпигунів
В Естонії за майже три роки засудили 10 російських шпигунів / Радіо Свобода

За останні два з половиною роки в Естонії були заарештовані і засуджені 10 російських шпигунів. Зокрема, лише за 2017 рік за ґрати потрапили 4 розвідники з РФ, в тому числі агент спецслужби, який просив політичного притулку, та особа, звинувачена у спробі хакерського злому комп'ютерних мереж естонського уряду.

Про це йдеться у щорічному звіті Служби внутрішньої безпеки Естонії (KAPO), передає BuzzFeed.

Читайте також: Російський військовий літак увірвався в повітряний простір Естонії

KAPO назвала ім'я одного із затриманих чоловіків – Михайла Петрова, який тривалий час працював тренером з бойових мистецтв у Пскові. З'ясувалося, що насправді він був агентом, завербованим ФСБ. У звіті естонської розвідки йдеться, що Петров співпрацював з ФСБ із 90-х років, збираючи інформацію про будівлі, співробітників та автомобілі KAPO, а також про осіб, що контактують з її офіцерами. Шпигуна засудили до 5 років в'язниці.

Видання розповідає про іншого, засудженого за шпигунство російського розвідника – 29-річного Альберта Проворнікова. Так, ФСБ завербувала Проворнікова для отримання інформації про пости естонської поліції і прикордонників, а також про об'єкти, що належать KAPO і Куперьянівському піхотному батальйону естонської армії, зазанчається у доповіді.

У звіті також детально описані арешти двох осіб, які співпрацювали з російською військовою розвідкою. Одним із них є Артем Зінченко, якого обміняли на естонського бізнесмена, раніше засудженого в Росії за шпигунство. KAPO повідомила, що другий завербований ГРУ – це 40-річний Ілля Тіхановський, минулого тижня його визнали винним у змові проти Естонії та засудили до 4 років в'язниці,
– зауважує видання.

У звіті також згаданий Олексій Василів, якого, окрім шпигунства, визнали винним й у підготовці кіберзлочину "в цілях збору розвідданих" і посадили на 4 роки за ґрати.

Читайте також: Не знали державної мови: в Естонії звільнили з роботи 12 рятувальників

Теги: Новини Росії Новини політики Естонія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
сьогодні, 15:21 Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
1808
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук