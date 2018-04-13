В Естонії за 2,5 роки кинули за ґрати 10 російських шпигунів

За останні два з половиною роки в Естонії були заарештовані і засуджені 10 російських шпигунів. Зокрема, лише за 2017 рік за ґрати потрапили 4 розвідники з РФ, в тому числі агент спецслужби, який просив політичного притулку, та особа, звинувачена у спробі хакерського злому комп'ютерних мереж естонського уряду.

Про це йдеться у щорічному звіті Служби внутрішньої безпеки Естонії (KAPO), передає BuzzFeed.

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KAPO назвала ім'я одного із затриманих чоловіків – Михайла Петрова, який тривалий час працював тренером з бойових мистецтв у Пскові. З'ясувалося, що насправді він був агентом, завербованим ФСБ. У звіті естонської розвідки йдеться, що Петров співпрацював з ФСБ із 90-х років, збираючи інформацію про будівлі, співробітників та автомобілі KAPO, а також про осіб, що контактують з її офіцерами. Шпигуна засудили до 5 років в'язниці.

Видання розповідає про іншого, засудженого за шпигунство російського розвідника – 29-річного Альберта Проворнікова. Так, ФСБ завербувала Проворнікова для отримання інформації про пости естонської поліції і прикордонників, а також про об'єкти, що належать KAPO і Куперьянівському піхотному батальйону естонської армії, зазанчається у доповіді.

У звіті також детально описані арешти двох осіб, які співпрацювали з російською військовою розвідкою. Одним із них є Артем Зінченко, якого обміняли на естонського бізнесмена, раніше засудженого в Росії за шпигунство. KAPO повідомила, що другий завербований ГРУ – це 40-річний Ілля Тіхановський, минулого тижня його визнали винним у змові проти Естонії та засудили до 4 років в'язниці,

– зауважує видання.

У звіті також згаданий Олексій Василів, якого, окрім шпигунства, визнали винним й у підготовці кіберзлочину "в цілях збору розвідданих" і посадили на 4 роки за ґрати.

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