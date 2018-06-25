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Телеканал новин 24 Блоги Юрий Касьянов
Юрий Касьянов

В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит

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Место нападения на лагерь ромов во Львове
Место нападения на лагерь ромов во Львове / Фото с открытых источников

Кровавое нападение на лагерь ромов во Львове – это следствие того, что государство утратило монополию на силу.

Десятки всевозможных парамилитарных формирований, неформальные и формальные "варты", "дружинники", и обыкновенные титушки беззастенчиво и практически безнаказанно применяют силу против застройщиков и за застройщиков, против людей иной сексуальной ориентации и других взглядов, против депутатов, чиновников, и, конечно же, ромов.

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Евреи, цыгане, гомосексуалисты и прочие "либералы" всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит. Так начинается обыкновенный фашизм, когда государство теряет монополию на силу, законы не работают, а справедливости нет.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Автор: Юрий Касьянов
Теги: Новини політики Новини України Новини Львова Роми Публікації Кримінальні новини
Джерело: Юрий Касьянов
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