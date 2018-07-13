У футбол там не грають, – Селезньов про чемпіонат Росії

Нападник "Акхісару" та збірної України Євген Селезньов порівняв чемпіонати Туреччини і Росії, а також поділився враженнями від виступів команди Росії на ЧС-2018.

Український футболіст вважає рівень російської Прем'єр-ліги не дуже високим.

Читайте також: В Москві знайшли англійського вболівальника, який зник тиждень тому

"Не можу сказати, сильна у Росії ліга або слабка. Але ось в футбол там не грають. Три-чотири команди видовищні, атакують. А що роблять інші? Центр поля практично не переходять", – сказав він виданню Спорт-Експрес.

Також форвард вважає, що українська Прем'єр-ліга ще кілька років тому була сильнішою за чемпіонат Росії.

"В Туреччині чемпіонат яскравіший. Навіть чемпіонат України чотири-п'ять років тому перевершував ваш за рівнем. У нас грали в футбол. Ні, я нікого не хочу образити. Але в Україні футбол був цікавіший", – заявив Селезньов.

Читайте також: Став відомий гонорар переможця Суперкубка України з футболу

Євген прокоментував гру збірної Росії на чемпіонаті світу-2018.

"Група у Росії на ЧС-2018 була така собі. Саудівська Аравія і Єгипет без Салаха. Якби з неї не вийшли, тоді треба було вам закінчувати з футболом. Я не сумнівався, що Росія потрапить в плей-офф. Матч проти Іспанії? Давайте називати речі своїми іменами. 75 відсотків проти 25 володіння м'ячем на користь Іспанії. Так? Дзюба заробив пенальті. А ще шанси у вас хіба були? Гра з Хорватією. Я сам футболіст і розумію, що відбувалося на полі. Ваші все правильно робили. Сіли в оборону і чекали своїх шансів", – підсумував форвард збірної України.

Нагадаємо, що Євген Селезньов виступав за російську "Кубань" в першій половині 2016 року, зігравши 10 матчів і забивши 3 голи. З січня цього року футболіст грає за "Акхісар Беледієспор", за який забив 10 м'ячів в 21 грі.