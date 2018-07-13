12:30
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

У футбол там не грають, – Селезньов про чемпіонат Росії

261 Читать новость на русском
Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото із відкритих джерел

Нападник "Акхісару" та збірної України Євген Селезньов порівняв чемпіонати Туреччини і Росії, а також поділився враженнями від виступів команди Росії на ЧС-2018.

Український футболіст вважає рівень російської Прем'єр-ліги не дуже високим.

Читайте також: В Москві знайшли англійського вболівальника, який зник тиждень тому

"Не можу сказати, сильна у Росії ліга або слабка. Але ось в футбол там не грають. Три-чотири команди видовищні, атакують. А що роблять інші? Центр поля практично не переходять", – сказав він виданню Спорт-Експрес.

Також форвард вважає, що українська Прем'єр-ліга ще кілька років тому була сильнішою за чемпіонат Росії.

"В Туреччині чемпіонат яскравіший. Навіть чемпіонат України чотири-п'ять років тому перевершував ваш за рівнем. У нас грали в футбол. Ні, я нікого не хочу образити. Але в Україні футбол був цікавіший", – заявив Селезньов.

Читайте також: Став відомий гонорар переможця Суперкубка України з футболу

Євген прокоментував гру збірної Росії на чемпіонаті світу-2018.

"Група у Росії на ЧС-2018 була така собі. Саудівська Аравія і Єгипет без Салаха. Якби з неї не вийшли, тоді треба було вам закінчувати з футболом. Я не сумнівався, що Росія потрапить в плей-офф. Матч проти Іспанії? Давайте називати речі своїми іменами. 75 відсотків проти 25 володіння м'ячем на користь Іспанії. Так? Дзюба заробив пенальті. А ще шанси у вас хіба були? Гра з Хорватією. Я сам футболіст і розумію, що відбувалося на полі. Ваші все правильно робили. Сіли в оборону і чекали своїх шансів", – підсумував форвард збірної України.

Нагадаємо, що Євген Селезньов виступав за російську "Кубань" в першій половині 2016 року, зігравши 10 матчів і забивши 3 голи. З січня цього року футболіст грає за "Акхісар Беледієспор", за який забив 10 м'ячів в 21 грі.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1497
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
У Києві попрощалися з відомим режисером Леонідом Кантером
 6 червня , 13:48
Усик звернувся із проханням до президента Міжнародного олімпійського комітету
 8 лютого , 14:32
На Сумщині за російську мову переселенцю з інвалідністю розірвали рота, – ЗМІ
 5 липня , 17:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук