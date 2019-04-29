В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі

Данське архітектурне бюро UNStudio представило проект нового фінансового центру, який збудують у столиці Грузії.

Незвичну будівлю планують збудувати у живописному районі грузинської столиці неподалік від озера Лісі.

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За задумом авторів проекту, важливо було спроектувати споруду, яка б гармонійно вписувалась в живописний ландшафт та архітектурний образ Грузії.



У Тбілісі з'явиться фінансовий центр за проектом UNStudio

В UNStudio кажуть, що надихались історичними спорудами країни: ідея з плоскими дахами і різнорівневими конструкціями була запозичена з кам'яного села-фортеці Шатілі.



Проект фінансового центру у Тбілісі

Архітектори мали намір створили глибокий і водночас відкритий простір, який би відрізнявся від типових фінансових споруд.



Інтер'єр нового фінансового центру у Тбілісі

Проект передбачає, що в новому центрі оселиться не лише штаб квартира TBC Bank та інноваційна лабораторія, але й культурний центр для містян з галереями, кафе, коворкінгом і навіть дитячим садком.