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      В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі

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      Данське архітектурне бюро UNStudio представило проект нового фінансового центру, який збудують у столиці Грузії.

      Незвичну будівлю планують збудувати у живописному районі грузинської столиці неподалік від озера Лісі.

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      За задумом авторів проекту, важливо було спроектувати споруду, яка б гармонійно вписувалась в живописний ландшафт та архітектурний образ Грузії.

      Тбілісі фінансовий центр проект
      У Тбілісі з'явиться фінансовий центр за проектом UNStudio

      В UNStudio кажуть, що надихались історичними спорудами країни: ідея з плоскими дахами і різнорівневими конструкціями була запозичена з кам'яного села-фортеці Шатілі.

      Тбілісі фінансовий центр UNStudio
      Проект фінансового центру у Тбілісі

      Архітектори мали намір створили глибокий і водночас відкритий простір, який би відрізнявся від типових фінансових споруд.

      торговий центр Тбілісі архітектура інтер'єр
      Інтер'єр нового фінансового центру у Тбілісі

      Проект передбачає, що в новому центрі оселиться не лише штаб квартира TBC Bank та інноваційна лабораторія, але й культурний центр для містян з галереями, кафе, коворкінгом і навіть дитячим садком.

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      Теги: Новини України Фотоновини Новини Грузії Архітектура Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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