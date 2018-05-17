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В Geekbench "засвітився" новий бюджетний смартфон від Xiaomi

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В Geekbench
В Geekbench "засвітився" новий бюджетний смартфон від Xiaomi / Фото з вільних джерел

В базі даних бенчмарка Geekbench з’явився новий телефон Xiaomi, який отримав кодову назву Xiaomi StRaKz.

Про це повідомляє gizmochina.

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Згідно з характеристиками, Xiaomi StRaKz стане смартфоном із бюджетної лінійки компанії. Варто зазначити, що телефон обладнали 8-ядерним процесором Snapdragon 625, на базі якого вже працюють Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi 4 Prime, Mi Max 2, Mi A1 та Mi 5X.

Результати нового смартфону Xiaomi StRaKz в Geekbench
Результати нового смартфону Xiaomi StRaKz в Geekbench

Також новинка отримає 4 Гбайти оперативної пам’яті та працюватиме під управлінням операційної системи Android 8.1.0 Oreo. Також цікаво, що в одноядерному тесті смартфон набрав всього 902 бали, а в багатоядерному – 1536 балів, а це не найкращі показники.

Існує вірогідність, що телефон Strakz може отримати офіційну назву Redmi 6, проте поки немає ніяких офіційних підтверджень цієї гіпотези.

Теги: Техно Китай Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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