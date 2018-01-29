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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

В Гімалаях врятували французьку альпіністку, яка застрягла на "горі-убивці" висотою 7400 метрів

19:39, сьогодні 188 Читать новость на русском
Гелікоптер
Гелікоптер / 24 Канал

Французьку альпіністку Елізабет Револ, яку врятували з "гори-убивці" в Гімалаях, вже незабаром випишуть з лікарні. Медики госпіталю в Ісламабаді, куди її доправили напередодні, повідомили, що її здоров'ю нічого не загрожує.

Французька альпіністка та її колега поляк Томаш Мацкевич минулого тижня здійснювали сходження на вершину Нанга Парбат у Пакистані. У п'ятницю вони застрягли на висоті 7400 метрів.

За словами француженки, у польського скелелаза почалася снігова сліпота і він отримав обмороження. Тож вона залишила його в горах, і почала спускатися, аби викликати допомогу.

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На порятунок вирушила група польських альпіністів, яка в цей час перебувала неподалік – на горі K2. Вони врятували Елізабет Револ, а от на пошуки Томаша Мацкевича вирішили не йти через небезпечні погодні умови. Офіційно його оголосили загиблим.

Теги: Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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