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В Gmail з’явилась нова функція, яка пригодиться кожному користувачу

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В Gmail з’явилась нова функція
В Gmail з’явилась нова функція / gagadget.com

Компанія Google додала ще одну корисну функцію у сервіс Gmail. Тепер користувач може згадувати поштові адреси користувачів, застосовуючи символ @.

Про це пише The Verge.

Готуючи лист на оновленій версії Gmail користувач пише символ @, а далі починає додавати букви імені або назви компанії, щоб знайти їх в списку контактів. Коли одержувач натисне на посилання з набраними таким чином ім'ям, він перейде в нове вікно, щоб написати лист за цією адресою.

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Людина, якого згадують в листі, автоматично отримує копію повідомлення на свою пошту.

В Gmail з’явилась нова функція

У листі можна згадувати поштові адреси через @

Як відомо, Google оновила сервіс Gmail у квітні. Поштовий сервіс отримав режим конфіденційності, функцію відкладання листів, нагадувань і інші можливості.

Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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