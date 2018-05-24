В Gmail з’явилась нова функція, яка пригодиться кожному користувачу
Компанія Google додала ще одну корисну функцію у сервіс Gmail. Тепер користувач може згадувати поштові адреси користувачів, застосовуючи символ @.
Про це пише The Verge.
Готуючи лист на оновленій версії Gmail користувач пише символ @, а далі починає додавати букви імені або назви компанії, щоб знайти їх в списку контактів. Коли одержувач натисне на посилання з набраними таким чином ім'ям, він перейде в нове вікно, щоб написати лист за цією адресою.
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Людина, якого згадують в листі, автоматично отримує копію повідомлення на свою пошту.
У листі можна згадувати поштові адреси через @
Як відомо, Google оновила сервіс Gmail у квітні. Поштовий сервіс отримав режим конфіденційності, функцію відкладання листів, нагадувань і інші можливості.
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