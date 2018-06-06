В Голлівуді відбулась прем’єра фільму "8 подруг Оушена": фото з червоної доріжки

Вчора, 6 червня, відбулась світова прем’єра довгоочікуваного фільму "8 подруг Оушена". На подію, яка відбулась в музеї Метрополітен у Нью-Йорку, де частково був знятий фільм, прийшли найкращі зірки Голлівуду.

На червоній доріжці заходу цього разу тріумфували не звичні герої фільму про "13 друзів Оушена" з Джорджом Клуні, Бредом Піттом та іншими, а найвідоміші актриси Голлівуду: Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Енн Хетеуей, Ріанна, Хелена Бонем Картер, Мінді Калінг і Сара Полсон.

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Головні героїні фільмі "8 подруг Оушена"



Енн Хетеуей



Хелена Бонем Картер



Кейт Бланшетт



Сара Полсон и Сандра Буллок



Ріанна



Мінді Калінг

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Кінозірки з’явились на прем’єрі кінокартини в екстравантних та дуже ефектних сукнях, які вдало підкреслювали характер кожної з жінок. На червону доріжку також завітали такі видатні діячі світу моди як Анна Вінтур, Хеміш Боулс, Валентино Гаравані, Александр Вонг, а також моделі Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Лілі Олдрідж і інші.



Аквафіна



Александр Вонг (праворуч)



Анна Вінтур



Джіджі Хадід

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Адріана Ліма

Сюжет "8 подруг Оушена"

Стрічка – це жіночий спін-офф популярної трилогії про Денні Оушена і пограбування, які він здійснював разом зі своїми друзями. За сюжетом, сестра Денні Деббі Оушен щойно з в’язниці. Жінка збирає команду для викрадення найдорожчого у світі кольє. Пограбування має статись під час щорічного балу Музею мистецтва Метрополітан.

Прем’єра кінострічки "8 подруг Оушена" в Україні відбудеться 14 червня 2018 року.

"8 подруг Оушена": дивіться трейлер фільму онлайн