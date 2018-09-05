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В Google Maps тепер можна знайти не тільки бари, а й найкращі коктейлі

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В Google Maps тепер можна знайти не тільки бари, а й найкращі коктейлі
В Google Maps тепер можна знайти не тільки бари, а й найкращі коктейлі / my-master.net.ua

В "Картах Google" тепер пропонується на вибір не тільки сотні барів, а й найкращі коктейлі. Відтак, коли ви перебуваєте в новому місті, то можете дізнатися найкращі напої за допомогою цієї функції.

Про це йдеться на сайті El Comercio Peru.

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Функція є, мабуть, найбільш корисною,, яка з'явилася в додатку за останні роки. Це дозволяє не тільки знати відкриті заклади о певній порі, але й переглянути їхній профіль, який може відповідати перевагам користувачів. Таким чином, крім того, що Google Maps має розділ "Бари", то там є підрозділ "Гарні коктейлі".

Коли ви отримуєте доступ до цієї функції, вам представлено три основні категорії: ресторани, бари та визначні пам'ятки. А нижче – вибір місць, близьких до вашого місцезнаходження. Вивчаючи їх, ви можете знайти в розділі "Дешеві місця для груп" та ресторани, де потрібно забронювати їжу та де можна знайти найкращі коктейлі.

Скріншот додатку з новою функцією
Скріншот додатку з новою функцією "Найкращі коктейлі"

На фото зверху можна побачити, що для доступу до цієї функції слід перейти до кнопки "Огляд" на домашній сторінці "Карт Google". Потім просуньте ділянку до тих пір, поки не побачите деякі ящики зі спеціальними виборами. Перегляньте варіанти та виберіть список "Гарні коктейлі".

Коли ви отримуватимете доступ до списку, то на "Картах Google" буде показано вам вибір барів біля вашого місцезнаходження, упорядковане за їхньою популярністю та спорідненістю. На кожній картці буде вказано назву закладу, його рейтинг, розташована відстань, адреса та години роботи.

Теги: Смартфони Техно Додатки Алкоголь
Джерело: 24 канал
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