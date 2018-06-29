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В Google Play виявили вірус, який викрадає гроші в користувачів

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В Google Play виявили вірус, який викрадає гроші в користувачів
В Google Play виявили вірус, який викрадає гроші в користувачів / Фото з вільних джерел

Фахівці компанії McAfee, яка спеціалізується на комп’ютерній безпеці, опублікували список додатків в Google Play, які крадуть гроші у власників смартфонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті McAfee.

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Повідомляється, що відповідальність за створення і розміщення шкідливих програм несе угруповання хакерів AsiaHitGroup. У 15 додатках, опублікованих в Google Play, був виявлений вірус SonvPay.C, який імітував фонове оповіщення про оновлення тієї чи іншої програми. Але на ділі замість апдейта користувачі отримували платну підписку на сторонні сервіси. Ще однією хитрістю вірусів стало використання WAP-білінгу замість SMS – власники пристроїв навіть не здогадувалися про те, що підписалися на сумнівну послугу.

За твердженням експертів McAfee, SonvPay.C з'явився в Google Play на початку цього року. За оцінками фахівців, троян приніс хакерам з AsiaHitGroup прибуток в сумі від 60 до 145 тисяч доларів. Найбільша кількість завантажень заражених програм для пошуку Wi-Fi мереж і створення рингтонів.

Список заражених додатків в Google Play
Список заражених додатків в Google Play

Щоб захиститися від подібних загроз, експерти порекомендували використовувати мобільні антивіруси і уважно вивчати відгуки про додатки перед установкою навіть з надійного джерела.

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Теги: Техно Інтернет Кібербезпека хакери Google Play
Джерело: 24 Канал
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