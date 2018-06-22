В Google Play з'явилася нова функція: чим вона корисна

Користувачі виявили в магазині додатків Google Play нову функцію, яка допоможе заощадити кошти. "Пошуковик" запустив сервіс, який допомагає керувати підписками в фірмовому інтернет-магазині. Варто зазначити, що нововведення вже доступне всім охочим.

Про це повідомляє akket.com.

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Компанія Google запустила повноцінний зручний центр управління підписками в рамках свого фірмового магазину додатків, за рахунок якого тепер можна легко і просто зрозуміти, на які сервіси оформлені передплати. При необхідності, їх легко можна відключити, або ж активувати / деактивувати функцію автоматичної оплати.

Усередині центру управління підписками для пристроїв на базі Android можна ознайомитися з усіма з них, а також тими, які можна підключити. Системою пропонуються ті, які найбільш популярні серед інших користувачів. Наприклад, в США це підписки на сервіси, на зразок Netflix, завдяки яким дивитися новітні серіали можна без реклами, в максимальній якості і, що найважливіше, без обмежень.



Google запустила новий додаток для свого магазину додатків Play

Щоб потрапити в новий розділ необхідно запустити магазин Google Play, після чого вибрати його в меню. Важливо зауважити, що магазин повинен бути оновлений до останньої версії. Зазвичай він оновлюється автоматично без участі користувача, проте іноді це необхідно зробити вручну. Також за допомогою нововведення власники ґаджетів на Android можуть подивитися історію активованих підписок, щоб підрахувати свої витрати. Старі підписки, при необхідності, миттєво можна буде відновити.

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Компанія Google сподівається, що таке нововведення врятує власників смартфонів і планшетів на базі Android від зайвих витрат, адже багато людей не можуть самі зрозуміти, як відключити платну підписку, в результаті чого їм доводиться звертатися за допомогою.

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