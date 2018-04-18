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Важливе відкриття: штучний інтелект допоможе в лікуванні онкозахворювань

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В Google створили мікроскоп, який допоможе виявити онкологію
В Google створили мікроскоп, який допоможе виявити онкологію / Фото з вільних джерел

Розробники з Google створили прототип мікроскопу, який оснастили доповненою реальністю. Він, використовуючи штучний інтелект, виявляє у зразках тканин ракові клітини.

Про це повідомляє портал 24gadget.

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Варто зазначити, що інженери корпорації модифікували звичайний оптичний мікроскоп. Область, яку роздивляються в окулярі, фіксує камера і відправляє її знімки нейронним мережам на обробку. Виявивши ділянку з патологічними клітинами, вони позначають цей район за допомогою особливого прозорого дисплея. На доповненому зображенні чітко помітні зазначені місця, а значить, робота фахівця істотно полегшується.

Компанія Google створила мікроскоп із штучним інтелектом
Компанія Google створила мікроскоп із штучним інтелектом

За словами творців проекту, точність даного підходу нітрохи не гірша, ніж при діагностиці професійним онкологом традиційними методами. Вчені встигли поекспериментувати з системами, які навчені виявляти онкозахворювання молочної та передміхурової залоз. На даний момент штучний ітелект трудиться в режимі реального часу на частоті 10 кадрів в секунду. Коли зразок переміщається, зображення моментально сканується, а результат тут же відображається на дисплеї.

Для цього знадобилася інтеграція екрану доповненої реальності в оптику та формування глибокої нейронної мережі для виявлення раку та виконання алгоритмів штучного інтелекту, які пов’язані із мікроскопом,
– наголосили розробники.

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Цей винахід надзвичайно корисний, оскільки далеко не кожна лабораторія здатна придбати цифровий мікроскоп, який виявляє ракові клітини на ранній стадії. Набагато дешевше обходиться вбудовування дисплея і камери в аналогову модель за допомогою доступних компонентів. Вартість подібного апгрейда поки невідома.


Мікроскоп від Google допомагає виявляти пухлини

Надалі фахівці Google планують навчання свого мікроскопа розпізнаванню інших видів онкозахворювань, а також малярії та туберкульозу. Далекосяжних планів щодо впровадження новинки у них поки немає, для початку потрібне ретельне тестування методу.

Компанія Google створила мікроскоп, який допоможе виявити онкологію – дивіться відео

Теги: Техно Здоров'я Штучний інтелект Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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