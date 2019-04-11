В гостях у архітекторки: квартиру Гає Ауленті відкрили для публіки – фото зсередини

Італійський бренд FontanaArte відчинив для відвідувачів двері квартири, в якій жила відома італійська архітекторка та дизайнерка Гає Ауленті.

Помешкання мисткині у районі Брера в Мілані можна відвідати під час Salone del Mobile.Milano в рамках Міланського тижня дизайну, який триває до 14 квітня, пише Wallpaper.

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Зазвичай, квартира-майстерня, де зберігаються архіви Ауленті, доступна тільки за спеціальним дозволом.



Інтер'єр квартири-майстерні італійської дизайнерки Гає Ауленті

Архітекторка була арт-директором італійського бренду FontanaArte, який на сьогодні є одним з найвідоміших у світі виробником дизайнерських світильників, з 1979 до 1996 року.

У район Брера Ауленті переїхала у 1973 році. Вона придбала тут квартиру і майстерню, зробила перепланування, з'єднавши приміщення дверним отвором.



Дизайн квартири-майстерні Гає Ауленті у Мілані

У цьому помешканні архітекторка жила аж до смерті у жовтні 2012.

Інтер'єр квартири повністю передає еклектичні смаки її господарки, а головною експозицією тут є зібрання предметів, над дизайном яких працювала сама Ауленті. Серед них стільці, що розкладаються, чи скляний стіл на ніжках-колесах.



Дизайн столика на колесах розробила сама Ауленті

Будинок, в якому жила Гає Ауленті, можна відшукати за адресою Via Fiori Oscuri, 3 у Мілані.

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