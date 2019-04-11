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      В гостях у архітекторки: квартиру Гає Ауленті відкрили для публіки – фото зсередини

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      Італійський бренд FontanaArte відчинив для відвідувачів двері квартири, в якій жила відома італійська архітекторка та дизайнерка Гає Ауленті.

      Помешкання мисткині у районі Брера в Мілані можна відвідати під час Salone del Mobile.Milano в рамках Міланського тижня дизайну, який триває до 14 квітня, пише Wallpaper.

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      Зазвичай, квартира-майстерня, де зберігаються архіви Ауленті, доступна тільки за спеціальним дозволом.

      дизайн інтерєр квартира Гає Ауленті
      Інтер'єр квартири-майстерні італійської дизайнерки Гає Ауленті

      Архітекторка була арт-директором італійського бренду FontanaArte, який на сьогодні є одним з найвідоміших у світі виробником дизайнерських світильників, з 1979 до 1996 року.

      У район Брера Ауленті переїхала у 1973 році. Вона придбала тут квартиру і майстерню, зробила перепланування, з'єднавши приміщення дверним отвором.

      дизайн інтерєр квартира Мілан Гає Ауленті
      Дизайн квартири-майстерні Гає Ауленті у Мілані

      У цьому помешканні архітекторка жила аж до смерті у жовтні 2012.

      Інтер'єр квартири повністю передає еклектичні смаки її господарки, а головною експозицією тут є зібрання предметів, над дизайном яких працювала сама Ауленті. Серед них стільці, що розкладаються, чи скляний стіл на ніжках-колесах.

      стіл на колесах дизайн інтерєр Мілан
      Дизайн столика на колесах розробила сама Ауленті

      Будинок, в якому жила Гає Ауленті, можна відшукати за адресою Via Fiori Oscuri, 3 у Мілані.

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      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Фотоновини
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