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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      В гостях у Зеленського, масове порушення карантину і жахливий розстріл в'язнів: фото дня (18+)

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      Мітингарі на Майдані
      Мітингарі на Майдані / Фото Укрінформ

      3 травня 2020 року у Києві відбувся черговий мітинг підприємців. Але цього разу вони не обмежилися лише акцією під Офісом президента…

      Протестанти завітали до президента


      Пікет поблизу будинку Зеленського / Фото Pavlovsky News

      Українські підприємці провели черговий мітинг на підтримку малого та середнього бізнесу. Вимоги були вже традиційні – влада має дати дозвіл працювати під час карантину, повідомляє Укрінформ. Мітингарі лише пів години знаходилися біля Офісу президента, а потім заїхали на Майдан Незалежності та автокараваном відправилися до заміського будинку Володимира Зеленського.

      Дивіться фоторепортаж: Ресторатори влаштували літню терасу на Банковій і закликали скасувати "велюровий карантин"

      Отаке добро…


      Українці забули про карантин / Фото Twitter@ifeelgoodind

      Днями 24 канал розказував і показував, як під Києвом у дендропарку "Добропарк" розквітли понал мільйон тюльпанів. Тоді ми відзначали, що через карантин там немає відвідувачів. Але 3 травня соцмережі зарясніли фото, як українці масово порушують карантин і гуляють у "Добропарку". Причому дендропарк працював офіційно і продавав квитки. Карантин? Не чули!

      Прогноз погоди на 4 травня: грози накриють всю Україну

      Примхи погоди


      На Житомирщині випав град / Фото Житомир-Інфо

      Велику частину України накрила негода. На Київщині та Вінничині потужні зливи супроводжував сильний вітер. Житомирщину засипав рясний град. На фото – село Видибор, де негода завдала серйозних збитків власникам земельних ділянок.

      Важливо знати! Урагани, посуха і різка зміна температур в Україні: невтішний прогноз кліматологів

      Масовий розстріл


      Вбиті в'язні / Фото Twitter@carlosi_suarez

      Арештанти колонії у венесуельському місті Гуанаре вчинили заворушення і спробували втекти із закладу, повідомляє El Nacional. Поліція не змогла приборкати в'язнів і, щоб стримати їх, відкрила вогонь на ураження з вогнепальної зброї. За попередніми даними, вбито 46 людей. Але кількість жертв зростатиме, бо є багато поранених у критичному стані.

      Фото 30 квітня: Страшне материнське вбивство, аварія на переїзді та смертельна пожежа 

      Теги: Венесуела Володимир Зеленський Фото дня Негода в Україні Погода Публікації
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