В гостях у Зеленського, масове порушення карантину і жахливий розстріл в'язнів: фото дня (18+)
3 травня 2020 року у Києві відбувся черговий мітинг підприємців. Але цього разу вони не обмежилися лише акцією під Офісом президента…
Протестанти завітали до президента
Пікет поблизу будинку Зеленського / Фото Pavlovsky News
Українські підприємці провели черговий мітинг на підтримку малого та середнього бізнесу. Вимоги були вже традиційні – влада має дати дозвіл працювати під час карантину, повідомляє Укрінформ. Мітингарі лише пів години знаходилися біля Офісу президента, а потім заїхали на Майдан Незалежності та автокараваном відправилися до заміського будинку Володимира Зеленського.
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Отаке добро…
Українці забули про карантин / Фото Twitter@ifeelgoodind
Днями 24 канал розказував і показував, як під Києвом у дендропарку "Добропарк" розквітли понал мільйон тюльпанів. Тоді ми відзначали, що через карантин там немає відвідувачів. Але 3 травня соцмережі зарясніли фото, як українці масово порушують карантин і гуляють у "Добропарку". Причому дендропарк працював офіційно і продавав квитки. Карантин? Не чули!
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Примхи погоди
На Житомирщині випав град / Фото Житомир-Інфо
Велику частину України накрила негода. На Київщині та Вінничині потужні зливи супроводжував сильний вітер. Житомирщину засипав рясний град. На фото – село Видибор, де негода завдала серйозних збитків власникам земельних ділянок.
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Масовий розстріл
Вбиті в'язні / Фото Twitter@carlosi_suarez
Арештанти колонії у венесуельському місті Гуанаре вчинили заворушення і спробували втекти із закладу, повідомляє El Nacional. Поліція не змогла приборкати в'язнів і, щоб стримати їх, відкрила вогонь на ураження з вогнепальної зброї. За попередніми даними, вбито 46 людей. Але кількість жертв зростатиме, бо є багато поранених у критичному стані.
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