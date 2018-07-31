В грі GTA Online з'явилася зброя з шутера Red Dead Redemption 2: як її активувати

Фанати гри Grand Theft Auto V знайшли спосіб урізноманітнити свою колекцію зброї незвичним експонатом. Томагавк прямісінько з гри Red Dead Redemption 2 порадує справжніх любителів вестернів. До того ж така знахідка в GTA V черговий раз нагадує, що реліз гри Red Dead Redemption 2 вже зовсім близько.

Про це повідомляє Eurogamer.

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Оновлення "Нічне життя" принесло в GTA Online не тільки божевільні танці і розкішні клуби. У файлах екшену користувачі виявили натяки на існування якогось Stone Hatchet і вирушили на пошуки. Щоб знайти заповітний артефакт довелося неабияк постаратися, але в підсумку найзатятіші домоглися свого.

Для початку потрібно дочекатися листа від Мод на тему підробітка. Потім доведеться виконати п'ять доручень: кого-небудь убити, взяти в полон або ще як-небудь нашкодити – звичні справи в злочинному світі. Після цього нарешті стануть доступні координати ящика, в яких лежить цінна сокира.

На цьому сюрпризи не закінчуються. Геймери, які бажають дістати аналогічну зброю, як в прийдешньому пригодницькому бойовику, повинні виконати ще одне доручення. Нічого особливого: всього потрібно влаштувати м'ясорубку в GTA Online і вбити 25 ворогів, озброївшись блискучим томагавком.

Як розблокувати зброю з Red Dead Redemption 2 в GTA Online – дивіться відео

Поки що Rockstar офіційно не анонсувала місію, проте журналісти припускають, що якщо вже гравці до неї дісталися, значить скоро про неї повідомлять публічно. Red Dead Redemption 2, нагадаємо, виходить зовсім скоро: реліз заплановано на 26 жовтня 2018 року.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

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