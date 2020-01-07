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      В гуртожитку Одеси стався вибух: скільки людей постраждало

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      Вибух в гуртожитку міста Одеси / od.npu.gov.ua

      В гуртожитку міста Одеси під час побутового конфлікту стався вибух гранати. Троє постраждалих доправлено до лікарні з численними осколковими пораненнями.

      Відомо, що мешканці гуртожитку розпивали алкогольні напої на кухні загального користування. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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      "Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", – розповіли у поліції.

      На місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками. А також встановлюється місце знаходження підозрюваного.

      Дивіться фото з вибуху в гуртожитку:

      Дивіться відео від Національної поліції:

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Вибух Новини Одеси Поліція Кримінал Кримінальні новини
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