В гуртожитку Одеси стався вибух: скільки людей постраждало

В гуртожитку міста Одеси під час побутового конфлікту стався вибух гранати. Троє постраждалих доправлено до лікарні з численними осколковими пораненнями.

Відомо, що мешканці гуртожитку розпивали алкогольні напої на кухні загального користування. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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"Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", – розповіли у поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками. А також встановлюється місце знаходження підозрюваного.

Дивіться фото з вибуху в гуртожитку:

Дивіться відео від Національної поліції: