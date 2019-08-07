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      В Харківській області вантажівка збила на смерть велосипедиста

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      ДТП під Харковом
      ДТП під Харковом / Actual.Today

      У Первомайському районі Харківської області вантажівка збила пенсіонера, який рухався вздовж траси на велосипеді. Правоохоронці вважають, що причиною ДТП став алкоголь.

      ДТП трапилася 6 серпня близько 17:00 поруч із селом Білявка, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Харківській області.

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      Автівка Renault Premium зі спеціалізованим напівпричепом рухалась трасою Харків-Мерефа-Павлоград. 29-річний водій вантажівки не помітив велосипедиста, який повертав праворуч. Внаслідок цього загинув 69-річний чоловік – його травми виявились несумісні з життям і він помер на місці події.

      За попередньою інформацією, чоловік керував велосипедом напідпитку. Наразі усі деталі та обставини ДТП встановлюються, а правоохоронці розшукують свідків. 

      Харків ДТП
      Внаслідок ДТП загинув літній велосипедист

      Чоловік збив велосипедиста
      У харківській області вантажівка на смерть збила велосипедиста

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Харкова Алкоголь Кримінальні новини
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