В ході бойових дій на Донбасі загинув один військовий та ще двох поранено

Впродовж минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики 245 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі три рази з важкого озброєння.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

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Зазначається, що проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли були зафіксовані поблизу Станиці Луганській, Кримського, Новотошківському, Новозванівка, Троїцького, Луганського, Новолуганське, майорських, Зайцеве, Мар'їнки, Красногоровки, Старогнатівці, Новомихайлівка, Богданівки, Чермалик, Гнутове, Лебединського, Павлопіль, Водяного і Широкино. З мінометів калібром 82 мм були обстріляні українькі позиції біля Новолуганське, Гнутове і Лебединського, а в районі Мар'їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи,

– йдеться у повідомленні.

У штабі також додали, що в результаті бойових дій загинув один військовий, двоє були поранені.

Протягом поточної доби терористи чотири рази обстріляли позиції українських військових біля Дослідного, Новомихайлівка, Павлопіль і Широкино. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил цієї доби не зафіксовано.

За даними розвідки, один бойовик був знищений, четверо поранені.