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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Huawei пояснили для чого обманюють своїх користувачів

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В Huawei пояснили для чого обманюють своїх користувачів
В Huawei пояснили для чого обманюють своїх користувачів / Фото з вільних джерел

Користувачі часто ловлять виробників смартфонів на брехні. Одні спеціально оптимізують процесори своїх пристроїв, аби ті демонстрували кращі результати в бенчмарках, інші проводять різні маніпуляції, аби продемонструвати кращі фотоможливості смартфона. Проте у різних виробників – різні мотивації, які спонукають їх до фальсифікацій.

Як вдалося з'ясувати журналістам AnandTech, Huawei займається фальсифікацією, свідомо завищуючи показники фірмових смартфонів в синтетичних тестах не для того, щоб виглядати краще конкурентів, а просто тому, що так прийнято. І це не насмішка над іменитим і популярним виробником, це слова президента Huawei з розробки програмного забезпечення Вана Ченглу.

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За словами топ-менеджера, бенчмарки давним-давно перестали бути реальним показником швидкодії і обчислювальної потужності мобільних пристроїв незалежно від сценарію використання. Проте, він зауважує, що результати синтетичних тестів і надалі широко використовується ІТ-оглядачами для визначення продуктивності ґаджетів.

via GIPHY

 

Традиція деяких категорій користувачів вимірювати потужність смартфонів в цифрах за великим рахунком є ​​нічим іншим як самообманом, констатує Ченглу. Але саме вона змушує Huawei грати за усталеними на ринку правилам, даючи охочим побачити на екрані велике число, яке символізує проривну потужність процесора, за який вони хочуть платити свої гроші.

Нагадаємо, раніше Техно 24 повідомляв, що Huawei видавала знімки зроблені за допомогою професійної DSLR-камери за ті, які робить селфі-камера смартфона Huawei Nova 3i.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Китай Техно Ґаджети Huawei
Джерело: 24 Канал
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