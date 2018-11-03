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      В Індії – найбільша, в Україні – неоднозначна: що ви знаєте про статуї-символи у світі

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      Найбільша статуя світу тепер прикрашає пагорби в індійському штаті Гуд-жарат. Її особисто відкрив прем’єр-міністр країни. У такий спосіб індуси вшанували видатного політика Валла-ббхаї Пателя, який сприяв об’єднанню нації. Свою статую-символ мають і американці. Вже понад 150 років Статуя Свободи зустрічає емігрантів, які приїжджають до США в пошуках кращої долі.

      А от росіяни активно використовують як імперські, так і радянські символи. Один з таких – монумент "Батьківщина мати кличе!" у Волгограді. Українці в спадок від СРСР отримали її аналог – "Батьківщину-мати".

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      Індійський монумент відкрили 3 листопада, висота статуї складає 240 метрів з постаментом. Її зведення тривало 5 років і обійшлося у 430 мільйонів доларів. Монумент отримав назву "Єдність".

      Статуя Єдності в Індії
      Статуя Єдності в Індії

      Він є даниною пошани видатному політичному діячу Індії Валла-ббхАї Пателю, який сприяв об’єднанню країни. Патель був автором індійської Конституції і активно розбудовував державні інститути.

      Браття і сестри, ця найбільша на планеті статуя буде нагадувати цілому світу та прийдешнім поколінням індусів про хоробрість, талановитість і рішучість Пателя,
      – наголосила прем'єр-міністерка Індії Нарендра Моді.

      Індійська статуя Єдності у два рази більша за статую Свободи – найбільшого монументу США. Висота американського символу становить 93 метри з постаментом. Франція подарувала монумент американському народу на відзначення сотої річниці проголошення незалежності США.

      Статуя Свободи в США
      Статуя Свободи в США

      І от вже майже півтора століття він уособлює головні американські принципи – свободу, демократію і справедливість.

      На мою думку, вона демонструє нашу сутність: як люди приїжджають до нашої країни з різних куточків світу і інтегруються в нашому суспільстві, яке побудоване на ідеалах рівних можливостей і ідеалах прагнення щастя і самореалізаці,
      – розповіла співачка Шеріл Кроу.

      А от найвища статуя Європи у три рази менша за індійську Статую Єдності. Монумент "Батьківщина мати кличе" заввишки 87 метрів з постаментом. Її встановили на Мамаєвому кургані у Волгограді у 1967 році. За задумом авторів, вона мала уособлювати міць СРСР і готовність синів радянської імперії постати на битву з ворогом. В Росії до цього часу впевнені в унікальному значенні монументу.

      Статуя
      Статуя "Батьківщина мати кличе" у Росії

      Аналогічний радянський символ в український столиці – Батьківщину-мати відкривав особисто Леонід Брежнєв у 1981 році. Через 10 років СРСР розпався, а сталева леді з мечем і радянським гербом на щиті так і височіє на пагорбах Дніпра.

      Статуя Батьківщина-мати в Києві
      Статуя Батьківщина-мати в Києві

      Автори кліпу для британської співачки Паломи Фейт побачили в київський Батьківщині-матері – символ тоталітарного суспільства. Для відтворення атмосфери країни-утопії вони обрали київські пагорби, де розташований музей історії Другої світової війни. А українські експерти кажуть: київська Батьківщина-мати значно відрізняється від Волгоградської.

      Волгоградська вона закликає тих, хто на Сході йти на Захід. А ця стоїть обличчям на Схід і тримає щит. Це означає, що фактично, попри бажання скульпторів, вийшло так, що це берегиня, яка захищає Київ від навали зі Сходу,
      – додав культуролог Олексій Панич.

      Батьківщина-мати підпадає під закон про декомунізацію. Але прибрати велетенську скульптуру з київських пагорбів – технічно складне завдання. В Київраді знайшли рішення: монумент позбавлять шестиметрового радянського гербу.

      І вже порахували: це коштуватиме від п'ятисот тисяч до кількох мільйонів гривень. Тепер справа за інженерами. Вони мають вирішити дві проблеми: як спустити зі стаметрової висоти шмат металу вагою у кілька тон і чим закрити величезну діру на місці гербу. А юристи повинні узгодити з родичами скульптура авторські права.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини Росії Новини Києва Новини США Новини культури Індія
      Джерело: 24 канал
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