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      В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви – фото з місця події

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      В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви
      В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви / zeenews.india.com

      У суботу, 5 січня, шестеро дітей і 40-річний водій загинули унаслідок падіння шкільного автобуса в ущелину в індійському штаті Хімачал-Прадеш.

      Про це повідомляє NDTV.

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      Відомо, що трагедія трапилася в окрузі Сірмур, в районі міста Санграх. Дванадцять школярів отримали різні травми, їх госпіталізували.

      За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на складній ділянці гірської дороги.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в американському штаті Флорида кілька автомобілів загорілися після зіткнення. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще вісім отримали травми. Деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.

      Теги: Поліція Жертви Індія Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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