В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви – фото з місця події

У суботу, 5 січня, шестеро дітей і 40-річний водій загинули унаслідок падіння шкільного автобуса в ущелину в індійському штаті Хімачал-Прадеш.

Про це повідомляє NDTV.

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Відомо, що трагедія трапилася в окрузі Сірмур, в районі міста Санграх. Дванадцять школярів отримали різні травми, їх госпіталізували.

6 children, driver die after school bus skids off road, falls into gorge in Himachal… https://t.co/lntDlG2FLD pic.twitter.com/AhqBJMMoYE — Shashi Kant (@massinfomediaco) 5 січня 2019 р.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на складній ділянці гірської дороги.

RT timesofindia "6 children, driver killed as school bus falls into gorge in Himachal Pradesh https://t.co/iCwNqGVs49 via TOICitiesNews pic.twitter.com/yQN0HlwoZ7" — Joseph John (@josephjTOI) 5 січня 2019 р.

Раніше 24 канал повідомляв, що в американському штаті Флорида кілька автомобілів загорілися після зіткнення. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще вісім отримали травми. Деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.