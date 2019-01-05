В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви – фото з місця події
У суботу, 5 січня, шестеро дітей і 40-річний водій загинули унаслідок падіння шкільного автобуса в ущелину в індійському штаті Хімачал-Прадеш.
Про це повідомляє NDTV.
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Відомо, що трагедія трапилася в окрузі Сірмур, в районі міста Санграх. Дванадцять школярів отримали різні травми, їх госпіталізували.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на складній ділянці гірської дороги.
Раніше 24 канал повідомляв, що в американському штаті Флорида кілька автомобілів загорілися після зіткнення. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще вісім отримали травми. Деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.
Джерело: 24 Канал
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