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В Індії чоловік зняв на відео, як його збив потяг

18:25, сьогодні 608 Читать новость на русском
Небезпечне селфі
Небезпечне селфі / Скріншот з відео

В Індії потяг збив чоловіка, який намагався зробити селфі на телефон. Чоловік стояв на колії у місті Хайдарабад і намагався сфотографуватися на тлі потяга, що мчав просто на нього.

Про це повідомляє Unilad.

На опублікованому відео видно, як чоловік, стоячи небезпечно близько до рейок, знімає себе на відео. При цьому чутно голоси, які попереджають його про наближення потяга, який, до того ж, неодноразово сигналить.

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Проте чоловік проігнорував усі попередження і його збив потяг. Чоловік не отримав серйозних травм внаслідок інциденту, і лікарі оцінюють його стан, як стабільний.

Чоловіка збив потяг під час спроби зробити селфі

Теги: Індія Аварії та ДТП залізниця
Джерело: 24 Канал
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