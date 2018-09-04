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В Індії добудовують найвищу у світі статую: фото

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В Індії добудовують найвищу у світі статую
В Індії добудовують найвищу у світі статую / Укрінформ

В Індії незабаром добудують найвищу у світі статую, висота якої складатиме 240 метрів – це разом з постаментом. Статуя в два з половиною рази більше за статую Свободи у Нью-Йорку, та вдвічі більше за нашу Батьківщину-Мати у Києві.

Споруджують майбутній монумент-рекордсмен вже 5 років, а розташований він у штаті Гуджарат на заході Індії.

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Монумент має назву "Статуя соборності" і присвячений Сардару Пателю – герою боротьби за незалежність Індії від Британської імперії.

В Індії добудовують найвищу статую у світі
В Індії добудовують найвищу статую у світі

Над спорудженням статуї зараз працюють понад дві з половиною тисячі людей. А на її будівництво індійський уряд витратив 330 мільйонів доларів. Урочисто відкрити монумент планують вже наступного місяця. Влада регіону та місцеві жителі сподіваються, що статуя стане видатною пам'яткою і приверне увагу до регіону туристів з усіх куточків світу.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України статую Христа-Спасителя, що в Ріо-де-Жанейро у Бразилії, уп'яте поспіль підсвітили кольорами українського прапора.

Теги: Індія
Джерело: 24 канал
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