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      В Індії на борт літака проник голуб: птах вчинив у салоні хаос – відео

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      Голуб на борту літака / Ілюстративне фото/ "Ракурс"

      У салоні літака індійської авіакомпанії GoAir голуб влаштував справжній хаос. Як птах потрапив на борт – точно невідомо, однак працівників авіаперевізника він змусив добряче попотіти. Бортпровідники ганялися за голубом уздовж усього салону.

      Це неабияк розважило пасажирів, вони теж намагалися спіймати голуба, але той був занадто швидким. Відео з птахом і хаосом, який він влаштував у літаку оприлюднив у твіттері індійський журналіст Нірная Капура.

      Ситуація з цим індійським перевізником раніше: В Індії під час зльоту загорівся пасажирський літак: відео

      На щастя, персоналу таки вдалося справитися із пернатим бешкетником, однак літак піднявся у небо із півгодинним запізненням.

      Представники компанії засмучені цим прикрим інцидентом та шкодують, що пасажири отримали не ті враження, на які розраховували. Зауважимо, що враження, може, й не ті, та пасажири на відео виглядають доволі збудженими та щасливими. Схоже, неординарна історія їх неабияк повеселила.

      Голуб на борту літака: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин авіація Індія Курйозні новини
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